Politie voert jacht op racers in Duitse huurauto's op

Het dodelijke ongeval in Oud Gastel is voor de politie reden om de jacht op jonge mannen die zich misdragen in snelle Duitse huurwagens nieuw leven in te blazen. Het is lastig om mensen op basis van filmpjes op social media aan te houden. Politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn in gesprek om te kijken of dit eenvoudiger kan. "De vraag is: wanneer is iets een verkeersovertreding en wanneer een crimineel feit?"

Op vrijdagavond 2 september botst op het kruispunt van de Roosendaalsebaan en de Blauwhekken in Oud Gastel een Mercedes AMG met hoge snelheid op een Toyota Yaris. Twee moeders en twee kinderen komen om het leven. De Mercedes is een huurauto met een Duits kenteken. Het is niet de eerste keer dat bestuurders van zulke auto's voor problemen zorgen. Wat is er tegen te doen? Over die vraag voert de politie gesprekken met het OM. Muis911

De 27-jarige bestuurder van de Mercedes woont in Roosendaal. Toevallig ook de woonplaats van Muis911 (echte naam onbekend), iemand die al maanden de aandacht trekt op social media met zijn racefilmpjes. Er zijn meer overeenkomsten. De Mercedes in Oud Gastel had een kenteken uit Aken, Muis911 rijdt rond in verschillende auto's uit Wuppertal, ook in Duitsland. Op filmpjessite Dumpert zien we hem levensgevaarlijke capriolen uithalen. Zo zigzagt hij met ongelooflijke snelheden door het verkeer of rijdt hij met bijna 200 kilometer per uur over de vluchtstrook van de A58 bij Etten-Leur. Dat laatste deed hij vier dagen geleden weer, zo is te zien op zijn Instagrampagina met meer dan 46.000 volgers:

Wachten op privacy instellingen...

'Niet vergeten'

In februari liet de politie aan Omroep Brabant weten dat er een onderzoek tegen Muis911 loopt. "Wij zien die ernstige verkeersovertredingen natuurlijk ook. Dit gedrag is onacceptabel." Het risico van zulk gedrag kan je moeilijk ontgaan: "Je moet er niet aan denken dat dit een keer misgaat. Dan worden er misschien onschuldige mensen slachtoffer van dit gedrag. Dit moet stoppen." "We zijn Muis niet vergeten", laat een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant vrijdag desgevraagd weten. "Door het ongeluk in Oud Gastel is de jacht op dit soort mensen bij de politie nieuw leven ingeblazen." Toch is Muis nog niet gearresteerd, hij plaatst dagelijks nieuwe filmpjes op zijn social media kanalen. Filmpje niet genoeg

Dat komt volgens de politie omdat iemand aanhouden niet zo eenvoudig is als het klinkt. Zo moet de politie iemand op heterdaad betrappen, een filmpje afkomstig van social media is niet genoeg. "Wanneer is het een verkeersovertreding en wanneer een crimineel feit? Die discussie wordt op dit moment volop gevoerd bij de politie en het Openbaar Ministerie", aldus de woordvoerder. Bij een crimineel feit, zoals bijvoorbeeld poging tot doodslag, is een 'heterdaadje' niet nodig. Dan zou beeldmateriaal afkomstig van internet ook als bewijs kunnen dienen. Maar het is niet aan de politie om dat te beslissen, dat is aan het OM. LEES OOK: Racen in een luxe huurauto: Duitse verhuurbedrijven weigeren Nederlanders