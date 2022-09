Racen in een luxe huurauto: Duitse verhuurbedrijven weigeren Nederlanders

Op social media zie je ze vaak voorbij komen: jonge mannen in Duitse huurauto's, die met gevaarlijke snelheden rond rijden. Onlangs ging het helemaal mis in Oud Gastel, waar een 27-jarige man in een gehuurde Mercedes uit het Duitse Aken een dodelijk ongeval veroorzaakte. Meerdere Duitse verhuurbedrijven laten aan Omroep Brabant weten geen auto's meer aan Nederlanders mee te geven. "Sportwagenverhuur trekt veel slechte mensen aan."

Door het ongeluk in Oud Gastel staat het fenomeen weer vol in de aandacht. Waarom zijn Duitse auto's zo populair bij jonge mannen die willen racen, en hoe komen ze er aan?

Zelfoverschatting

Meerdere politieagenten laten aan Omroep Brabant weten dat het incident in Oud Gastel niet op zichzelf staat. Wijkagent Jens Raijmakers uit Eindhoven hield vorige week nog een snelle Golf GTI uit Duitsland aan. "Met grote regelmaat zijn de bestuurders jonge gasten die het hele jaar in een Toyota Yaris rondrijden, geld sparen en dan een weekje in een te snelle auto rondjes gaan rijden", zo schrijft hij. "Waar het wel vaak mis gaat: grove zelfoverschatting van de rijvaardigheid in combinatie met te veel paardenkrachten."

Die GTI in Eindhoven reed met hoge snelheid en tegen het verkeer in over de Boschdijk, andere automobilisten konden hem maar net ontwijken. Raijmakers: "Weer zo’n moment dat men rijvaardigheid verwart met geluk."

Waarom naar Duitsland?

Maar wat maakt het huren van een auto bij onze oosterburen zo aantrekkelijk? Enkele verhuurbedrijven in Nederland laten weten dat cash betalingen in Duitsland gangbaarder zijn dan bij ons, dat kan aantrekkelijk zijn. Daarnaast zijn snelle sportwagens vaak goedkoper in Duitsland. Niet alleen in aankoop, maar het verhuurbedrijf kan de wagens, anders dan in Nederland, particulier verzekeren. Dat scheelt veel geld dat ook de huurprijs drukt.

De Nederlandse verhuurbedrijven die we spraken verbazen zich wel over het feit dat je in Duitsland een auto kan huren om er in Nederland mee rond te rijden. Andersom is dat volgens hen absoluut geen optie. "Alleen bij speciale gelegenheden staan we het toe", laat één van hen weten.

'Drugs en geld'

Toch lijkt er ook in Duitsland wat te veranderen. We spraken meerdere verhuurbedrijven van snelle sportwagens. Allemaal krijgen ze veel verzoeken uit Nederland, maar drie van hen verhuren niet meer aan Nederlanders. "Het is een verzekeringskwestie", aldus een medewerker van Supercar Performance in Langenfeld, waar je naast een Volkswagen Golf ook een Corvette of een Audi R8 kan huren.

Bij Aero rent in Rastatt denken ze dat het anders zit. "Met de verzekering heeft het niks te maken, dat zeggen mijn collega's om iemand beleefd af te wijzen", aldus een medewerker. Ook bij hem zijn Nederlanders niet langer welkom. "Een Nederlander die aangeeft zinloos heen en weer te willen rijden met de auto, soms helemaal naar Marokko en terug, wie kan daar naar eer en geweten mee instemmen? Sportwagenverhuur trekt veel slechte mensen aan." Ook noemt de Duitser het vervoer van 'drugs en geld' in de grensregio als reden om extra voorzichtig te zijn.

Social media

Het kan een reden zijn voor liefhebbers van snelle (Duitse) wagens om uit te wijken naar een tussenpersoon in Nederland. Op social media zijn meerdere accounts te vinden waar snelle auto's met een Duits kenteken gehuurd kunnen worden. Ay Autoverhuur in Tilburg is er zo eentje. Het bedrijf lijkt niet meer actief, maar op hun pagina staan meerdere foto's van snelle auto's met een kenteken uit Aken. De wagen die het ongeluk in Oud Gastel veroorzaakte komt ook uit die stad.

Ook BA-mobility biedt Duitse auto's aan, op hun pagina staan meerdere modellen van Mercedes. Vorig jaar werd er een winactie gehouden met de Bredase influencer Frankie den Ridder, ook wel bekend als Frenkzz.

Meerdere burgemeesters uit West-Brabant verklaarden onlangs tegenover het Algemeen Dagblad deze tussenhandelaren als onderdeel van het probleem te zien.

