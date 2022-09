112-nieuws: kat zit vast onder auto • man betrapt met joint achter stuur

21.15

Een koe heeft maandag een groot aantal brandweerlieden flink bezig gehouden in Gemonde. Het dier stond vlakbij het Hooibrugpad in Gemonde in de wei en kwam door nog onbekende oorzaak in de rivier De Dommel terecht.

Iets na vijven maandagmiddag kwam de eerste melding binnen van de koe te water ter hoogte van het Hooibrugpad in Gemonde. Volgens een 112-correspondent kwamen uiteindelijk achttien brandweerlieden ter plaatse om het dier uit het water te redden.

Met hulp van een speciaal takelteam van de brandweer in Berlicum wisten ze de koe te bereiken. Het dier werd op het droge gehesen. Maar de koe sprong er vervolgens weer terug in. Uiteindelijk duurde het in totaal twee uur voordat het dier veilig op de kant stond (en bleef).

LEES OOK: Koe springt tot twee keer toe in rivier, brandweer heeft handen vol