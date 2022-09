Reizigersorganisatie: 'Problemen met stilvallende treinen duren te lang'

Reizigersorganisatie Rover vindt het frustrerend dat reizigers nog steeds vaak uren in stilgevallen treinen op evacuatie moeten wachten op het traject bij Zevenbergschen Hoek. Juist op dat traject gaat het vaak mis. ProRail en de NS weten al langer van dit probleem, maar verbeteringen lijken nog niet in zicht. De oplossingen die er zijn, lopen namelijk behoorlijk in de papieren. “Tot die tijd zijn reizigers de dupe, en het is tijd dat dat verandert.”

Loïs Verkooijen Geschreven door