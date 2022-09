Dijsselbloem wordt geïnstalleerd als burgemeester van Eindhoven

Ze zochten in Eindhoven een vrouw maar kozen een man: Jeroen Dijsselbloem wordt dinsdag geïnstalleerd als burgemeester van Eindhoven. De geboren Eindhovenaar kan op een warm welkom rekenen van PSV-aanhang tot ASML-top. Zelf verheugt de nieuwe burgervader zich op de dag dat hij naar zijn werk kan fietsen 'dat lijkt me heerlijk', maar zijn Eindhovense droomhuis moet nog gevonden worden.

De opvolger van burgemeester John Jorritsma is een geboren en getogen Eindhovenaar. Hij zag op 29 maart 1966 het levenslicht in ‘zijn’ Lichtstad. Dijsselbloem keert terug naar zijn geboortegrond en waar hij een groot deel van zijn jeugd woonde. Zijn vader werkte in Eindhoven op een middelbare school.

Mijn Eindhoven

Eerder liet hij tijdens een virtuele kennismaking met de gemeenteraad weten 'dat hij ontzettend veel zin heeft in zijn nieuwe uitdaging'. "Maar ik verheug me het meest om weer onderdeel te zijn van de gemeenschap die Eindhoven is. Ik ga me met hart en ziel inzetten voor de stad, mijn Eindhoven.”

Dijsselbloem is de politieke zwaargewicht waar de vertrouwenscommissie naar op zoek was. Alleen aan de wens voor een vrouw voldoet de PvdA-politicus niet. Hij heeft goede banden met de politiek in Den Haag en Brussel. Zo was hij van 2012 tot 2017 minister van Financiën in het kabinet-Rutte ll en voorzitter van de Eurogroep, het overleg tussen de ministers van Financiën.

Ons moeder

Eindhoven krijgt een burgemeester die straks op de fiets door de stad rijdt. Iemand die het over ‘ons moeder' heeft en die in het stadion van PSV de wedstrijden gaat volgen. En ondertussen zijn contacten in Den Haag en Brussel aanspreekt om miljoenen los te weken voor Brainport.

Als Tweede Kamerlid hield hij zich vooral bezig met de dossiers belastingen, migratie en integratie, onderwijs en jeugdzorg. “Mijn moeder van 89 zei: ‘Het wordt een vrouw. Vergeet het maar.' Ze was er somber over. Ik zei dat ik het toch ging proberen omdat ik het heel graag wilde." Zijn doel is om twee termijnen te blijven, twaalf jaar in totaal. “Je hebt tijd nodig om de stad echt te leren kennen.”

Droomkandidaat

Dijsselbloem was een van de 18 kandidaten, 7 vrouwen en 11 mannen, die solliciteerden op de functie. Uiteindelijk toverde de vertrouwenscommissie hem als beoogd nieuwe burgemeester uit de hoge hoed. “Een droomkandidaat”, zei voorzitter Ruud van Acquoij van de vertrouwenscommissie.

