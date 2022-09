Excuses van rechtspraak aan man die onterecht vastzat voor 'flatmoord'

Na het OM heeft nu ook de rechtspraak schriftelijk excuses gemaakt aan Rob Bodelier, die slachtoffer is van een gerechtelijke dwaling. Betreurd wordt dat Rob Bodelier door opeenvolgende rechterlijke uitspraken gedurende lange tijd ten onrechte van zijn vrijheid is beroofd.

Dat schrijft de Volkskrant. De brief, gericht aan Bodeliers advocaat Pieter van der Kruijs, is geschreven en ondertekend door de presidenten van de rechtbank van Oost-Brabant en het gerechtshof in Den Bosch, de instellingen die Bodelier in 2004 en 2007, naar nu blijkt, ten onrechte hebben veroordeeld.

"Wat uw cliënt is overkomen, is verschrikkelijk", schrijven de presidenten. "Het is niet voor te stellen hoe groot het leed is om na een groot persoonlijk verlies hiervoor onterecht verantwoordelijk te worden gehouden. Wij staan open voor een gesprek met hem en u als zijn raadsman, mocht daar behoefte aan zijn."

Rob Bodelier is onlangs door het gerechtshof in Arnhem vrijgesproken van de zogeheten Rosmalense 'flatmoord'. Eerder zou hij vriendin Regie van den Hoogen hebben gedood. In 2008 kreeg hij daarvoor tbs met dwangverpleging opgelegd. Bodelier heeft altijd gezegd dat hij onschuldig was.

LEES OOK:

OM biedt excuses aan na vrijspraak Rosmalense flatmoord

Vrijspraak van 'flatmoord' voor Rob B. na lange gerechtelijke dwaling