FIOD-inval Frits van Eerd: 'De gevolgen kunnen groot zijn voor Jumbo'

"Waardeloos voor Jumbo", reageert de Brabantse supermarktdeskundige Paul Moers op de de inval dinsdag bij baas van de supermarktketen Frits van Eerd. Op korte termijn verwacht Moers geen grote gevolgen door imagoschade. "Mensen gaan vandaag Jumbo niet mijden, want het is niet duidelijk wat er aan de hand is. Mocht Van Eerd zichzelf of zijn bedrijf illegaal hebben verrijkt, dan kunnen de gevolgen groot zijn."

Moers: "Zeker in deze tijd zal er weinig begrip zijn onder klanten. Mensen denken aan hun enorme energierekening en dure boodschappen. Dat een topman dan iedereen beduvelt, zal niet goed vallen." Het is een eerste smet op het succesimago van een briljante ondernemer, vervolgt Moers. "Het moet nog blijken of Van Eerd betrokken is bij witwaspraktijken. Maar het verleden heeft uitgewezen dat succesvolle supermarktbestuurders kunnen rommelen met de administratie." De inval door de FIOD kwam ook voor retaildeskundige Moers uit de lucht vallen. "De eerste reactie is toch: 'Witwassen heeft zo'n man toch niet nodig?' Maar toen dacht ik gelijk aan Ahold, waarvan topman Cees van der Hoeven jaren geleden veroordeeld is voor rommelen met de boekhouding. Blijkbaar willen sommigen altijd meer. "

"De laatste tijd rammelt het een beetje bij Jumbo."