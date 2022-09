Frits van Eerd: ideale schoonzoon in het vizier van de FIOD

Het imago van Frits van Eerd liep dinsdagochtend 13 september mogelijk een deuk op na een inval van de Fiscale Inlichtingen - en Opsporingsdienst (FIOD). Een verband tussen de Jumbo-topman en witwaspraktijken zou vóór vandaag waarschijnlijk bijna niemand hebben gelegd.

Begin dit jaar nog kende supermarktdeskundige Peter ter Hark tegenover Omroep Brabant het toenemende succes van Jumbo deels toe aan de persoon Frits van Eerd. "Met zijn supermarkt geeft hij een ons-kent-onsgevoel."

Van Eerd staat bekend als een gedreven algemeen directeur van Jumbo, die ook nog eens op handen gedragen wordt in de autosport. Hij is de 'golden boy' die het familiebedrijf flink wat niveaus omhoog heeft getild, zonder ook maar een smetje op te lopen. Hij is ook nog eens getrouwd met een kleindochter van Gerrit en Toos van der Valk. Kortom: op vele fronten een ideale schoonzoon.

Ambassadeur van Brabant

Van Eerd begon zijn carrière bij Jumbo als vakkenvuller. Na een studie bedrijfskunde in de VS klom hij, als zoon van oprichter Karel van Eerd, naar de top van het bedrijf. Sinds 2002 is hij algemeen directeur van Jumbo.

Onder leiding van baas Frits werden Super de Boer, C1000, La Place, EMTÉ en Agrimarkt overgenomen, net als HEMA. De overname van Super de Boer leverde hem in 2009 de titel ‘Topman van het Jaar’ op.

Tien jaar daarvoor mocht hij zich Prins Carnaval van Kuussegat (Veghel) noemen. In 2008 had hij een heuse Top 40-hit met het carnavalsnummer ‘Wij Doen Het Licht Wel Uit’, samen met de Gebroeders Ko. "Toen het voor de hand lag om me in Midden-Nederland te gaan settelen, ben ik in Veghel gebleven. Ik probeer wereldwijd ambassadeur van Brabant te zijn", vertelde Van Eerd tegen Regio Bussiness in 2017.

Meer doen met autosport

Naast zijn topfunctie bij Jumbo staat Van Eerd vooral bekend als groot liefhebber van de autosport. Hij deed mee aan - en won - verschillende races, waaronder een wereldkampioenschap. Daarnaast is hij eigenaar van een flinke collectie racewagens. Zo staat de auto waarin coureur Jan Lammers zijn laatste race maakte bij Van Eerd in de garage. In 2015 nam hij voor de laatste keer mee aan Dakar, het jaar erop racete hij de 24 uur van Le Mans. Aan De Ondernemer legde hij uit: "Tijdens de race en de onderhandelingen komt het aan op techniek. Dan moet je de adrenaline wegdrukken."

Ook het partnerschap van Max Verstappen met Jumbo is te danken aan Van Eerd. Binnen het bedrijf stuurde hij erop aan om meer te doen met autosport in plaats van bijvoorbeeld voetbalplaatjes. "Heel de wereld doet voetbalplaatjes en hamsters en allemaal van die meuk", zei hij tegen motorsport.com. Volgens Van Eerd had Jumbo met Max Verstappen iets unieks in handen.

Schade

Het beeld van Frits van Eerd als ideale schoonzoon, zal na de inval in zijn woning door de FIOD wel enige schade hebben opgelopen. FIOD-agenten en politie liepen op de bewuste dinsdagochtend af en aan met verhuisdozen op het adres van de Jumbo-topman in Heeswijk-Dinther. Ook zijn auto werd doorzocht.

In het kader van een witwasonderzoek werden op diezelfde ochtend negen aanhoudingen gedaan in Noord-Brabant, Drenthe en Groningen. Volgens het OM Noord-Nederland zou het witwassen onder andere gebeuren via frauduleuze sponsorcontracten in de motorsport.

LEES OOK

