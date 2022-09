Moeder van Jeroen Dijsselbloem maakt start als burgemeester extra bijzonder

Jeroen Dijsselbloem (56) is dinsdagavond officieel geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Eindhoven. Hij volgt daarmee John Jorritsma op die na zes jaar maandagavond de burgemeestersketting aan de wilgen hing. Voor de kersverse burgemeester was de avond extra bijzonder doordat zijn moeder erbij was.

Dijsselbloem heeft erg veel zin in zijn nieuwe uitdaging. "Voor mij is Eindhoven verleden en toekomst. Het voelt allemaal heel vertrouwd. Ik heb er zin in." Onder luid applaus werd Jeroen Dijsselbloem samen met vrouw, twee zoons én moeder onthaald in de raadszaal. De installatie-avond was gevuld met veel humor, toespraken, tips en her en der een vermakelijke blunder. Heel bijzonder voor de kersverse burgervader was dat zijn moeder erbij was. "Dat is fantastisch. Zij is altijd heel belangrijk geweest voor het gezin, en nu nog. Zij is nog superscherp en betrokken en ze volgt het nog allemaal op de voet."

Ook waren zijn voorgangers Jorritsma en Van Gijzel aanwezig bij zijn installatie, net als zijn collega-burgemeesters Depla van Breda en Blanksma van Helmond. De avond was gevuld met toespraken, waarbij Blanksma onbedoeld de hele raadszaal aan het lachen kreeg. "Hierbij feliciteer ik als eerste de gemeente Helmond'', versprak de vicevoorzitter van de Metropoolregio Eindhoven zich. Ze corrigeerde snel: "Ik bedoel de raad." Blanksma deed ook nog even iets uit de doeken over Dijsselbloem, wat ze eerder niet kon delen: "Je kreeg bijles in Helmond. Rekenles welteverstaan op het Carolus. Bijles waardoor je het later misschien wel geschopt hebt tot minister van Financiën", grapt de Helmondse burgemeester.

Dijsselbloem is een geboren en getogen Eindhoven. Hij heeft ontzettend veel zin in zijn nieuwe klus. "Dat is hartstikke leuk. Heel veel dingen zijn nog herkenbaar, maar er zijn ook veel plekken onherkenbaar veranderd, zoals de uitgaansstraat Stratumseind." De gemeente Eindhoven lijkt nog even te moeten wennen aan de naam van de nieuwe burgemeester. Tijdens zijn toespraak werd zijn naam verkeerd gespeld: J. Dijselbloem, er miste een s. Maar Dijsselbloem liet zich niet van zijn stuk brengen.

Aan het eind van de avond krijgt hij de ambtsketen omgehangen. Met de keten om zijn nek loopt de burgervader met een brede glimlach en vol trots terug naar zijn stoel in het midden van de zaal.

