Franky en Coen willen friet bakken voor Oekraïense frontsoldaten

Opnieuw willen frietbakkers Franky en Coen op missie in Oekraïne. Dit keer willen ze verder het land in dan ooit. Het plan is om zelfs te gaan bakken voor Oekraïense frontsoldaten. "We hebben geen seconde getwijfeld", zegt Franky.

"Het is heel spannend. Als er ook maar iets gebeurt, dan is het meteen: wegwezen!", benadrukt Coen van Oosten, die een frietzaak in Waspik heeft. "Onze veiligheid staat echt voorop." De frietbakkers willen maximaal twintig tot dertig kilometer van het front blijven, onder begeleiding van het leger. "Ik denk niet dat we knettergek zijn. Sommige mensen vinden misschien van wel. We durven het in ieder geval aan", weet Franky van Hintum, die een frituur in Eindhoven heeft.

"Je hart breekt als vluchtelingen hun duim opsteken."

Het is de zesde keer dat het duo richting Oekraïne trekt met hun mobiele frietkar. Vijf keer bleven ze aan de Pools-Oekraïense grens. De laatste keer gingen ze naar eigen zeggen West-Oekraïne in. Na alle avonturen zit het frietduo vol verhalen. "Je hart breekt als vluchtelingen hun duim opsteken bij het eten. Kinderen die glunderen als ze een zuurstok of lolly krijgen, dat is het mooist", vertelt Coen met een twinkeling in zijn ogen. “Een meisje dat langskwam leek haast niet te leven, ze was helemaal op. Na vijf dagen fleurde ze weer helemaal op. En dat door een donut en een frietje met ketchup”, zegt Franky glunderend. De getallen van de acties zijn duizelingwekkend. De teller staat volgens Franky inmiddels op ruim 75.000 porties friet en ruim 60.000 snacks. “We bakten gemiddeld 2000 porties friet per dag.”

"Wij blijven gaan zolang de oorlog duurt.”

De sponsoring loopt inmiddels binnen. Zo hebben ze al 5600 frikandellen gekregen en duizend Mexicano’s. “Wij laten ze niet vallen. Wij blijven gaan zolang de oorlog duurt.” Bovendien heeft Franky nog een persoonlijke missie. Hij heeft een Oekraïense vrouw, en haar familie woont nog in Oekraïne. “Ik hoop ook nog voor mijn schoonfamilie te kunnen bakken.” Op 13 oktober willen ze vertrekken vanuit Eindhoven. Het plan is om eerst twee weken friet te bakken bij enkele kindertehuizen in de buurt van de West-Oekraïense stad Lviv. De laatste week willen ze met snacks en friet verder richting het front. De actie is online te volgen en te steunen. Coen: "We zijn klaar om te gaan. We staan achter de Oekraïners en het is een mooi avontuur voor onszelf."

Franky en Coen met Amerikaanse soldaten in Przemysl(eigen foto).

Franky en Coen met hun kar in Lviv (eigen foto).