Zo komen we warm de winter door: 'Een scheetje onder de dekens'

De energieprijzen zijn torenhoog en dan is de herfst nog maar net begonnen. Hoe kom je de winter door, zonder dat je je failliet stookt door de gasprijzen? Een simpele oplossing of gouden tip bestaat niet. En Brabanders hebben allemaal zo hun eigen manier, blijkt uit de reacties die we krijgen.

Op de vraag 'hoe ga jij jouw huis deze winter verwarmen?' kregen we uiteenlopende antwoorden. Een hartverscheurend 'Niet', komt opvallend vaak voorbij. Niene bijvoorbeeld, zegt de verwarming deze winter noodgedwongen helemaal uit te laten. Net als An en Ria die reageren op de vraag die Omroep Brabant stelde. 'Kruik in bed'

Ook Maja kiest voor een fleecedeken en Connie en Frans zitten met dikke truien en een dekentje op de bank. Extra dekens, dekbedden op de bank en dicht tegen elkaar aankruipen blijkt van meer Brabanders de gekozen tactiek deze winter. Zo zegt Fleur: "Veel thee, warme dekens, een dik dekbed en een kruik in bed." Willem voegt daar nog een extra dimensie aan toe: "Laat een scheetje onder de dekens." Verschillende mensen kiezen voor een houtkachel. Brabanders met een open haard nemen zich duidelijk voor die regelmatig te gebruiken deze winter, om zo de verwarming wat vaker uit te laten. Anne, Ellen en Ilona zeggen bijvoorbeeld dat er hout gestookt zal worden in de kachel deze winter. Kaarsjes of op rantsoen

En wie geen kachel heeft brandt kaarsen, zo lijkt het. "Maar dat kost ook geld, al die kaarsen", twijfelt Arlien. Vloerverwarming is ook een antwoord dat we regelmatig zien. "Dat is zuiniger dan de gewone verwarming", weet Emily te vertellen. Een 'verwarmingsrantsoen', de thermostaat een stuk lager zetten, is voor veel mensen de manier om de kosten een klein beetje te drukken. Nicci gebruikt de verwarming alleen 's avonds en in het weekend. En voor wie het echt niet meer weet, heeft een anonieme tipgever nog een laatste (illegaal) redmiddel: "Aftappen, wat anders? We hebben geen keus meer!" Zelfvoorzienend

Voor sommigen spelen de stijgende gasprijzen helemaal geen rol meer. Cees bijvoorbeeld heeft een luchtwaterwarmtepomp en zonnepanelen, laat hij weten. Hij is dus zo goed als zelfvoorzienend. En dan is er nog de gelukkige enkeling die zijn energietarief langdurig vast heeft gezet en voor wie de stijgende prijzen dus niet direct voor problemen zorgen. Daan is blij met zijn contract uit 2018 en ook Johnnie heeft mazzel: "Ik heb mijn energietarief vaststaan tot oktober 2023."