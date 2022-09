Waar is Frits van Eerd? In de politiecel zijn alle verdachten gelijk

Waar is Frits van Eerd? Wat er de afgelopen dagen met de Jumbo-topman is gebeurd, is gehuld in geheimzinnigheid. Verschillende bronnen melden dat hij is aangehouden in een groot witwasonderzoek, Jumbo zelf maakte alleen bekend dat de FIOD met hem heeft gesproken. Acht mensen zitten nog vast en daar zou Van Eerd er zomaar één van kunnen zijn. Maar wat gebeurt er eigenlijk nadat je wordt aangehouden in een politieonderzoek?

Alles wijst erop dat Van Eerd nu twee dagen vastzit, maar waar is niet bekend. Dat kan in Noord-Nederland zijn, maar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld in een politiecel in Den Bosch. Als justitie hem langer vast wil houden, moet een rechter-commissaris daar uiterlijk op de derde dag over beslissen. Op dag 2 is één van de negen verdachten vrijgelaten, een 33-jarige man uit Assen en dat is in ieder geval niet een 55-jarige man uit Veghel.

Alle verdachten zijn gelijk

Vrouwe Justitia is blind en behandelt alle verdachten hetzelfde. Ook de topman van Jumbo zal in een gewone politiecel moeten verblijven en krijgt geen privileges. En dat is geen pretje: een betonnen bed met een dun matrasje, een stalen wc aan de wand. Dat is wel zo’n beetje de inrichting van een kleine cel. Er kan letterlijk niets kapot. Voor het matras krijg je ’s avonds een papieren laken en kussensloop.

In een politiecel is een microfoon waar je op kunt drukken en dan kun je iets vragen. Verder is er vaak een tafel en een stoel in de cel. Een raam is verplicht, zodat de verdachte kan zien of het dag of nacht is. Maar naar buiten kijken is er meestal niet bij, omdat er matglas in zit.