Geen PSV maar Londense pub voor Mascha: 'Ons vliegtuig was half leeg'

Veel PSV-fans hadden zich verheugd op deze donderdagavond vanwege het Europa League duel tegen Arsenal. Alleen door het overlijden van koningin Elizabeth gaat de wedstrijd niet door. Er is te weinig politiecapaciteit. Mascha Geerts is toch in Londen, want het hotel dat ze had geboekt kon ze niet meer annuleren. "Zonde van het geld om dan niet te gaan."

Het is een probleem waar zo'n tweeduizend PSV-fans tegenaan liepen na het afgelasten van de wedstrijd tegen Arsenal: Het omboeken of annuleren van de vluchten, busreizen en hotelovernachtingen. In veel gevallen bleek dat niet mogelijk. Niet gaan, betekent dan een strop van vele honderden euro's.

"De vlucht én het hotel laten schieten, werd wel erg duur."

Veel supporters van PSV blijven ondanks de financiële schade maar in Nederland, maar Mascha Geerts niet. "Onze vliegtickets waren niet superduur, dus de vlucht laten schieten was niet zo erg. Alleen we kregen het hotel ook niet omgeboekt of geannuleerd en dan werd het wel heel duur." In plaats van een voetbalreisje maakt ze er nu een gezellige citytrip van met een vriendin. "We komen vaker in Londen en het is gewoon een leuke stad. Er hangt ondanks het overlijden van de koningin een heel relaxte sfeer." Waarom weet Mascha ook niet, maar het is gezellig druk op straat en alle pubs zij gewoon open.

"Het vliegtuig was half leeg."

Dat veel PSV-fans hun tripje naar Londen deze donderdag laten schieten, bleek wel tijdens Mascha haar vlucht. "Ons vliegtuig was half leeg en ook bij andere fans die nu hier zijn, was dat het geval." De wedstrijd van PSV tegen Arsenal is inmiddels verplaatst naar 20 oktober. "Ik denk dat ik dan weer in Londen zit", vertelt Mascha lachend. "Het wordt dan een trip van twee in plaats van vier dagen en ik moet wat regelen met mijn vrije dagen, maar erbij zijn zullen we!"