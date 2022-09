Jumbo trekt handen af van witwaszaak: 'Maar dat is wat te makkelijk'

Jumbobaas Frits van Eerd zit volgens bronnen al een paar dagen vast als verdachte in een witwaszaak. Maar wat betekent het voor Jumbo als hun topman inderdaad betrokken is bij zulke witwaspraktijken? De reactie van Jumbo dinsdag dat de supermarkt er niks mee te maken heeft, vindt supermarktdeskundige Paul Moers in elk geval te gemakkelijk.

Het Openbaar Ministerie wil het niet bevestigen of de Jumbo topman vastzit ondanks dat er dinsdag een huiszoeking was in zijn woning. Er zijn bronnen, waaronder het Financieel Dagblad die wel stellig zijn dat de topman vastzit. Jumbo erkende donderdag dat hun baas Frits van Eerd niet meer aanwezig is om directietaken te doen.

"Als het te maken heeft met sponsorcontracten, is Jumbo er wel degelijk bij betrokken."

Jumbo was er dinsdag snel bij om te vertellen dat de inval van de FIOD en het onderzoek zich niet richt op hun supermarktketen. Dat laatste vindt supermarktdeskundige Paul Moers iets te gemakkelijk vanuit Jumbo. "Het witwassen kan zomaar te maken hebben met sponsorcontracten. Dan is Jumbo er wel degelijk bij betrokken." "Het heeft er alle schijn van dat de Jumbo topman nu al vier dagen vastzit zonder dat hij contact mag hebben met de buitenwereld. Dat betekent dat er serieuze aanwijzingen zijn dat hij betrokken is bij iets wat niet deugt", zegt deskundige Moers. Maar omdat het OM zegt dat het onderzoek gaat over sponsorcontracten en autohandel kan het ook gaan over de privépersoon Frits van Eerd. "Van Eerd heeft zelf een autoverzameling ter waarde van 30 miljoen euro", weet Moers. "Maar als hij privé betrokken is bij illegale praktijken en daarvan financieel geprofiteerd heeft, is dat nog schadelijker voor zijn imago dan wanneer hij dat voor sponsoring vanuit het bedrijf gedaan heeft", gaat Moers verder.

"Frits is een soort god maar dat sentiment verandert als hij zich privé verrijkt heeft."