Marco Kroon ziet zijn leven in het theater: 'Van hero tot zero snap ik wel'

Het leven van Marco kroon blijkt een bron van inspiratie te zijn voor film- en theatermakers. De opnames voor de film Vuurlinie, die volgend jaar uitkomt, zijn in volle gang en vrijdagavond ging ook de theatervoorstelling Kroon in première. Marco zelf was eregast bij het stuk van het Zuidelijk Toneel in Geniemuseum in Vught.

Een voorstelling over de defensiewereld die Marco gemaakt heeft tot wie hij nu is. "Ik ben meer een man van Netflix dan van het theater", zegt Marco meteen na de voorstelling. "Ik ben blij dat ik zelf geen kaartje hoefde te kopen."

Geen baret en onderscheidingen op zijn revers. Marco Kroon zit in zijn burger plunje bijna anoniem op laatste rij als de voorstelling 'Kroon' in première gaat.

De fascinatie voor Marco was voor theatermaker Gillis Biesheuvel de reden om de voorstelling 'Kroon' te maken. "Hij was een held die de Willemsorde kreeg en kwam daarna juist vaak negatief in het nieuws. Ik zou me dan stilhouden, maar dat deed Marco niet. Ik wil laten zien hoe de wereld van defensie de militairen en dus ook de mens vormt", vertelt Biesheuvel.

Voor de voorstelling sprak hij een paar keer met Marco Kroon, maar ook met andere veteranen om zo een completer beeld te krijgen wat militaire missies met een mens doen. In het stuk speelt hij zelf een veteraan van wie de dochter, als straaljagerpiloot, ook op missie gaat.

Van held naar zelfdestructie

"Ik heb wel een aantal zaken gezien waarvan ik denk dat slaat op mij, maar ik vind het ook vrij abstract", reageert Marco Kroon na de voorstelling.

In een van de scenes beschrijft Gilles het leven van Marco Kroon van held naar zelfdestructie. Doelend op het vermeend cocaïnegebruik en wildplassen in een kikkerpak. "Zelfdestructie gaat mij te ver", zegt Marco. "Van hero tot zero dat kan ik wel plaatsen. Ik ben zoveel mogelijk mezelf gebleven en andere mensen vinden daar iets van."

In het stuk blijkt dat de veteraan grote delen van het leven van zijn dochter gemist heeft. "Ik heb mijn drie zonen absoluut ook tekortgedaan omdat ik vaak weg was, maar mijn loyaliteit lag bij mijn dienstmaten. Het gaat daar om leven en dood en als ik het opnieuw moest doen, zou ik het weer zo doen", zegt Marco. "De ervaringen als militair hebben mij ook als mens gevormd. Er is voor mij ook geen verschil tussen de mens en de militair Marco Kroon."

Toneelstuk en film

"Het is vreemd dat mijn leven blijkbaar inspiratie is voor film en theatermakers, al streelt het ook mijn ego", zegt Kroon. "Ik ben bij de filmopnames in Spanje geweest. Vuurlinie gaat over meer dan alleen mijn verhaal. Het gaat eigenlijk over alle veteranen en de gevolgen voor het thuisfront. Dat waren ook thema's in het stuk dat ik net gezien heb, maar ik ga liever naar de film dan nog een keer naar het toneel, maar dat is een kwestie van smaak", zegt Kroon lachend. "Het is een ander soort vermaak."

De voorstelling Kroon is tot en met zondag nog te zien in het Geniemuseum in Vught. Daarna ook in de rest van het land.

LEES OOK: 'Kroon' legt uit waarom Marco steeds vol in de verdediging gaat