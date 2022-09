112-nieuws: 4 gewonden bij crash R'daal • automobilist uit auto geslingerd

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

05.24 Drie gewonden bij botsing Tilburg Drie mensen zijn vrijdagnacht gewond geraakt in Tilburg nadat de auto waarin zij zaten van achteren werd aangereden. Dit gebeurde rond halfvijf bij de stoplichten op de Blaakweg richting Goirle. Volgens een 112-correspondent reed een andere automobilist met hoge snelheid in op de auto, die stilstond voor het verkeerslicht. De automobilist die op de auto inreed, zou gedronken hebben, volgens een 112-correspondent. LEES OOK: Gewonden bij aanrijding Tilburg, automobilist rijdt van achteren in op auto De aanrijding op de Blaakweg in Tilburg vond rond halfvijf vrijdagnacht plaats (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

04.13 Vier gewonden bij botsing Roosendaal Vier mannen zijn vrijdagnacht gewond geraakt bij een ongeluk in het buitengebied van Roosendaal. De auto waarin zij zaten, botste rond twee uur op een boom naast de Rietgoorsestraat. Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumaheli naar de Rietgoorsestraat. De bestuurder van de auto zat bekneld en moest uit de auto worden bevrijd. Daarna zijn alle slachtoffers naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Hoe het mis kon gaan in Roosendaal wordt onderzocht (foto: Christian Traets/SQ Vision).

03.58 Automobilist aangehouden na rijden onder invloed Een automobilist is vrijdagnacht aangehouden na een ongeluk op de afrit van de A4 bij Dinteloord. De bestuurder raakte daar van de weg en raakte een bewegwijzeringspaal. Uiteindelijk kwam de auto tientallen meters verderop, op een parallelweg langs de Noordlangeweg, tot stilstand. Meerdere hulpdiensten werden gealarmeerd, maar de bestuurder was niet gewond. De automobilist is aangehouden vanwege rijden onder invloed.