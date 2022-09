112-nieuws: botsing auto's in Breda • autobrand op A58

12.30

Een 45-jarige Pool is vrijdagmiddag aangehouden op de Langeweg in Woensdrecht. Tijdens een verkeerscontrole bleek dat de man een vuurwapen, een patroonhouder en een stroomstootwapen in zijn auto had liggen. Deze spullen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. In het politiebureau bleek dat het vuurwapen een alarmpistool is. De verdachte heeft afstand gedaan van de spullen. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt deze zaterdag verhoord.