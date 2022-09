112-nieuws: vier gewonden bij crash Roosendaal • auto vat vlam in Tilburg

06.23

Een auto in de Edisonlaan in Tilburg is vrijdagavond zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Het vuur werd rond kwart voor twaalf ontdekt. De brand ontstond aan de voorkant van de auto. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door kortsluiting .Volgens een 112-correspondent had de eigenaar van de auto eerder op de dag al problemen met de elektrische installatie van de auto. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld en weggebracht.