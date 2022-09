Het telefoontje waarop maar één antwoord mogelijk was: 'Ik zei meteen ja'

Precies een week geleden ging bij burgemeester Maarten Houben van Nuenen de telefoon: de veiligheidsregio. Met de vraag of hij een verkenning kan uitvoeren hoe er maximaal vijfhonderd vluchtelingen in zijn gemeente kunnen worden gehuisvest. "Ik heb meteen volmondig ja gezegd."

Direct nadat hij 'ja' had gezegd tegen de veiligheidsregio, is Houben begonnen met het vertrouwelijk informeren van wat hij de 'direct betrokkenen' noemt. "Het bedrijventerrein in de buurt, de wijkraad van Eeneind, randgemeenten, de politiek." Niemand staat per se te juichen. Maar tegelijkertijd hoor ik vooral opmerkingen als: 'Er is een humanitaire crisis in Nederland. We moeten íéts doen'. En dat is ook mijn lijn."

Het is een humanitair vraagstuk, voor de Nuenense burgemeester, legt hij uit. "Niemand wil mensonterende situaties. Alles wat we kunnen bijdragen aan het verminderen daarvan, moeten we willen doen."

Want het huisvesten van 500 vluchtelingen bij Gulbergen is nog in het stadium een verkenning, de kans dat het er komt is groot. "De vraag was inderdaad niet óf, maar hóe", erkent de burgemeester. "Dat is wel een verschil. Maar dan kan het theoretisch nog zijn dat ik zeg: 'Het kan niet'." Maar de realiteit is, dat het waarschijnlijk wél kan.

Zeven jaar geleden is er namelijk al een plan uitgewerkt om op die plek nog veel meer vluchtelingen te huisvesten. "Voor 1200 toen Syrische vluchtelingen is er destijds een plan gemaakt", zegt Houben. "Dat kon. Maar goed, we zijn inmiddels zeven jaar verder en de maatschappij is veranderd."

De vele vragen die nog leven, zorgen voor onrust in zijn gemeente. "Veel vragen levert altijd onrust op. En die vragen zijn concreet: wat voor mensen komen er, alleenstaande mannen of gezinnen? En een vraag vanuit de politiek is of er nog een beslismoment komt: hebben zij er nog wat over te vinden?"