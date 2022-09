Plan voor opvang 500 asielzoekers in tijdelijke woonunits bij Nuenen

Tijdelijke woonruimte voor 500 asielzoekers op de Gulbergen, de gemeente Nuenen onderzoekt of dat kan. De gemeente denkt aan kleinschalige woonunits, die minimaal twee tot maximaal tien jaar kunnen blijven staan. Daarmee wordt ingegaan op een vraag vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Al is de komst van de asielzoekers nog niet officieel, veel lijkt er niet in de weg te staan. "De vastgelopen asielopvang is een nationale crisis", zo laat de gemeente weten. "Dus snelheid is geboden."

Bovendien hoeft het volgens gemeente niet ingewikkeld te zijn om 500 asielzoekers op te vangen op de Gulbergen in wooneenheden. "We hoeven het wiel niet uit te vinden, er zijn ervaringen van bijvoorbeeld andere gemeenten en het COA waar we dankbaar gebruik van maken. De verkenning kan dus snel gaan."

Crisisopvang en statushouders

Het gaat om 500 asielzoekers of statushouders of allebei die op landgoed Gulbergen komen wonen. Te denken valt volgens de gemeente aan:

opvang van Oekraïners,

crisisopvang van asielzoekers,

huisvesting van mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen maar nog wachten op een woning, zogenoemde statushouders.

Zij moeten worden opgevangen op landgoed Gulbergen, op Nuenens grondgebied. Het is niet vreemd dat Gulbergen nu in beeld is, zegt de gemeente. Zeven jaar geleden was die plek ook al eens in beeld voor het huisvesten van toen 1200 asielzoekers. Dit keer gaat het dus om maximaal 500 mensen. Er zouden voor hen kleinschalige woonunits moeten worden gebouwd, is de gedachte nu.

Tijdelijk maar meerjarig

De huisvesting is tijdelijk, maar wel meerjarig: het gaat volgens de gemeente Nuenen om minimaal twee en maximaal tien jaar. Als de opvang langer zou duren dan tien jaar is er geen sprake meer van tijdelijke huisvesting maar gaat het om permanente huisvesting.

Wanneer precies met de bouw begonnen kan worden, is nog niet duidelijk.

