Genoeg plekken gevonden: crisisopvang asielzoekers Brabant ligt op schema

Brabant loopt op schema om het verplichte aantal asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Dit moet de druk op het overvolle aanmeldcentrum ontlasten. Iedere veiligheidsregio kreeg de opdracht om voor 225 asielzoekers een plek te vinden. Dat is iedere regio nu gelukt. Vanaf oktober loopt dit verplichte aantal op naar 450 asielzoekers per regio.

Brabant telt drie veiligheidsregio en die voldoen op dit moment aan de taak om 675 mensen op te vangen. De opvangplekken zijn verdeeld over verschillende gemeenten binnen iedere regio. In die gemeenten varieert de grootte van de opvangplekken. In Oss en andere plaatsen gaat het om enkele tientallen mensen die onderdak krijgen. De gemeente Maashorst is met 250 plekken een van de locaties waar honderden vluchtelingen een plek krijgen.

Boxtel grootste locatie

Op dit moment is het alle Brabantse regio's gelukt om 225 plekken te vinden. Ook voor de verplichte 450 plaatsen die vanaf oktober aangeboden moeten worden zijn de voorbereidingen en gesprekken in volle gang. Zo is er in Boxtel voor 450 mensen plek, maar wel pas vanaf november. Dat is op dit moment de grootste locatie in Brabant.

