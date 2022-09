Cyberaanval: tandartsen weten niet of hackers gegevens kopieerden

Tandartsorganisatie Colosseum Dental heeft afspraken gemaakt met de hackers die in augustus de systemen van tientallen tandartsen gijzelden. Toch kan het bedrijf, met de hoofdvestiging in Oosterhout, niet met zekerheid stellen dat hackers geen gevoelige gegevens hebben ingezien of gekopieerd.

Na gesprekken met experts die het bedrijf de afgelopen weken hebben begeleid, denkt Colosseum Dental niet dat de gehackte data op straat zijn komen te liggen. Wel zegt het bedrijf geen uitsluitsel te kunnen geven over of er gegevens van patiënten en medewerkers zijn gekopieerd of ingezien door hackers.

Volgens Colosseum Dental verschaft 'het daartoe uitgevoerde onderzoek onvoldoende duidelijkheid en zekerheid'. "Nadere individuele vragen hierover kunnen daarom helaas ook niet inhoudelijk door ons worden beantwoord", aldus het bedrijf in een verklaring die maandag ook naar klanten van getroffen tandartsen is gestuurd.

Betaling

Begin augustus werd het bedrijf slachtoffer van een cyberaanval die de computersystemen van tientallen tandartsen platlegde. Eerder schreef de Volkskrant al dat het bedrijf ruim twee miljoen euro losgeld aan hackers had betaald om de systemen te herstellen.

Het bedrijf wilde destijds niet bevestigen dat er contact was met de hackers. Wat er precies is afgesproken en of er inderdaad geld betaald is, laat Colosseum Dental nog in het midden, zo valt te lezen op een website over de hack die de tandartsorganisatie in het leven heeft geroepen.

In de hele Benelux telt Colosseum Dental meer dan honderd vestigingen, waarvan 38 in Brabant.

