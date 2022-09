Missie Yara (9) geslaagd: Iraanse vriendin Nel mag terugkomen

De wens van de 9-jarige Yara uit Helmond gaat in vervulling. Haar Iraanse vriendinnetje Nel en haar gezin mogen in Helmond komen wonen. De familie woonde jaren geleden al in Helmond, maar moest ineens vertrekken naar een azc. Yara schreef een brief naar de burgemeester en wethouder. Met succes. "Ik ben heel blij."

Verder stond in de brief hun vriendschap beschreven: "Nel en ik hebben samen in groep 3 gezeten. Ik heb haar toen veel geholpen op school met woorden leren en lezen. Na school gingen we vaak samen spelen."

De hartsvriendinnetjes zaten twee jaar geleden samen in groep 3 van basisschool In het Hart van het Hout. Nel was toen net met haar gezin gevlucht uit Iran en werd in Helmond opgevangen door Stichting Vluchteling Als Naaste. Later verhuisde het gezin van azc naar azc. Twee weken geleden kregen zij een verblijfsvergunning. Yara hoopte op een hereniging met haar hartsvriendin in Helmond en deed dus een beroep op de burgemeester en de wethouder.

Ze kreeg veel positieve reacties op haar brief, maar geen positief bericht vanuit Dronten, de plek waar Nel en haar gezin nu in het azc wonen. Tot afgelopen vrijdag. Toen kwam het verlossende nieuws van de moeder van Nel: het gezin mag in Helmond gaan wonen.