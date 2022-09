Pakkans voor intimidatie met explosieven is veel te laag, vindt het CDA

Het aantal aanhoudingen en veroordelingen na intimidaties met explosieven is veel te laag en moet flink worden opgeschroefd. Ook moet het moeilijker worden om aan grondstoffen voor zelfgemaakte explosieven te komen. Dit zegt het CDA na onderzoek van Omroep Brabant. De partij heeft Kamervragen gesteld aan minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid.

Uit een inventarisatie van Omroep Brabant blijkt dat wie panden beschiet of iets laat ontploffen bij huizen, een grote kans heeft ermee weg te komen. Bij de 95 keer dat dit in 2,5 jaar tijd in onze provincie gebeurde, werd bij 21 procent van de zaken een verdachte opgepakt. Voor 8 delicten zijn mensen veroordeeld.

De CDA-fractie in Den Haag vindt deze percentages opvallend laag en wil dat minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid actie onderneemt. "Het zijn zware intimidaties, vaak uitgevoerd door criminelen. Je kunt het ook wel terreur noemen", zegt Kamerlid Anne Kuik. “De pakkans is veel te laag en we vragen ons af wat eraan kan worden gedaan om die te verhogen.”