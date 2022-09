Familiedrama voorkomen, buurt in shock: 'Nooit iets gemerkt'

Een kapotgeslagen ruit naast de voordeur is de stille getuige van het drama dat zich vrijdag heeft afgespeeld in een huis in Asten. De politie viel het huis binnen om te voorkomen dat een vader zijn zoontjes van zes en zeven jaar zou vermoorden. De buren zeggen dagen later nog steeds in shock te zijn van de gebeurtenis.

De buurman van het huis waar de politie vrijdagmorgen binnenviel, was op dat moment aan het werk. Zoals de meeste mensen in de anders zo rustige woonwijk in Asten. "Wij zijn in shock", zegt hij. "Het waren aardige mensen, maar wij hadden nauwelijks contact, af en toe een praatje over de schutting. En onze kinderen speelden wel eens met hun kinderen", zegt de man, zichtbaar aangeslagen. Van problemen bij de buren, of huiselijk geweld, heeft de buurman nooit iets gemerkt. "Maar iedereen is hier erg op zichzelf en wij bemoeien ons niet met andere mensen", zegt hij.

"Toen wist ik dat er iets goed mis was."

Een overbuurvrouw zag vrijdagmorgen plotseling de straat vol politieauto's en ambulances staan. "Toen wist ik dat er iets goed mis was", zegt ze. De mensen die in het huis wonen waar de politie is binnengevallen, hadden eigenlijk geen contacten in de buurt, zegt de overbuurvrouw. "Ik ken ze alleen van zien. Van problemen heb ik nooit iets gemerkt." In de buurt bestaat vooral verbazing dat zoiets in hun wijk kon gebeuren. De politie arresteerde de man, die van plan zou zijn geweest om zijn zoontjes te vermoorden. "Ik hoop maar dat de moeder en de kinderen goed worden opgevangen en professionele hulp krijgen", zegt een vrouw uit de buurt. Ze voegt er aan toe dat er eigenlijk nooit zoiets gebeurt in Asten: "Gelukkig maar", voegt ze er aan toe. LEES OOK: Vader probeerde zoons (6 en 7) te vermoorden, politie voorkomt gezinsdrama