Piet heeft recht op schadevergoeding vanwege stank door boerenbedrijven

Piet Catsburg uit Zeeland is een van de burgers die een rechtszaak tegen de overheid heeft gewonnen over stankoverlast. Hij woont aan de Graspeel tussen meer dan tien veehouderijen. Met de boeren heeft hij geen probleem, met het beleid des te meer. "Bij een zuidwesterwind kan ik mijn ramen dicht doen, dan is het hier niet uit houden."

Zestien burgers, voornamelijk uit Brabant, hebben langere tijd actie gevoerd tegen de overheid. Ze vinden dat de staat ze onvoldoende heeft beschermd tegen stankoverlast. Afgelopen vrijdag gaf de rechter de groep burgers gelijk. Ze hebben daarnaast ook recht op een schadevergoeding van de staat.

"Met een zak geld verdwijnt de stank niet."

Piet Catsburg is een van die zestien burgers. Hij vindt die schadevergoeding eigenlijk niet zo belangrijk. "Het gaat mij om de stank, met een zak geld verdwijnt die lucht niet." Zijn huis aan de Graspeel wordt omringd door intensieve veehouderijen vol varkens, koeien, kippen en geiten. Waar het Piet om gaat, is dat zowel de provincie als gemeente de afgelopen decennia bedrijven de kans hebben gegeven om zich in Zeeland te blijven vestigen en uitbreiden. Volgens hem had daarbij veel eerder op de rem getrapt moeten worden om de stankoverlast binnen de perken te houden.

"De boeren houden zich aan de regels, alleen kloppen de regels niet."

Hij neemt de boeren ook niets kwalijk. "Zij hebben een vergunning en houden zich aan de regels. Maar die regels kloppen niet en dat vindt de rechter nu ook." Piet woont zo'n 40 jaar aan de Graspeel en kon altijd prima leven met de stank die bij een agrarisch gebied hoort. "Alleen de afgelopen jaren zijn er zoveel dieren bijgekomen en dat ruik je."

Het mobiele station van de omgevingsdienst gaat alle luchtverontreiniging meten (foto: Collin Beijk)

De Wet Veehouderij en Geur beschermt inwoners van het buitengebied nu niet, vindt ook de rechter. "Als een veehouder ergens een nieuw bedrijf wil beginnen of uitbreiden, kijkt men naar hoeveel stank die individuele veehouder veroorzaakt. Er wordt niet gekeken naar het totaal aantal veehouders dat stank veroorzaakt in dat gebied. Dat klopt niet."

"Ik word er 's nachts wakker van."

Vooral de stank van de megastal vlakbij met 17.000 varkens ervaart Piet heel intens. "Bij een zuidwesterwind, is het hier niet te harden. Ik word er 's nachts wakker van als ik de ramen niet dicht doe." Ook zomers buiten zitten, doet hij al jaren niet meer. Sommige mensen komen vanwege de stank liever niet bij Piet op visite, maar verhuizen is geen optie voor hem. Inmiddels heeft de Omgevingsdienst een mobiel meetstation bij Piet voor de deur gezet. "Stank kan je niet meten, maar stoffen wel en over een half jaar weten wat hier precies in de lucht zit." Hij hoopt dat de politiek nu begrijpt dat inwoners van buitengebieden het door het beleid flink voor de kiezen hebben gekregen en er echt wat moet veranderen.

"Eindelijk een rechter die het begrijpt"