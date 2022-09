Plek waar tiktokker Lucas Cornelissen verongelukte wordt veiliger gemaakt

De plek langs de Dommel in Den Bosch waar in mei Lucas Cornelissen om het leven kwam wordt veiliger gemaakt. De 20-jarige Vlijmenaar was bekend van TikTok. Hij reed met zijn scooter aan de zuidkant van het centrum via een trap de Dommel in en overleed door de harde val die hij maakte.

Twee voorbijgangers zagen het ongeluk woensdag 18 mei even na middernacht gebeuren en waarschuwden de hulpdiensten. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen en kwam een speciaal duikteam van de brandweer naar de plaats van het ongeluk. Duikers vonden na enige tijd het lichaam van Cornelissen. Na het ongeluk werd de omgeving afgezet met linten. De politie gaat na onderzoek uit van een noodlottig ongeval. Kaarsen en bloemen

Onderaan de trap staan langs het water nog altijd kaarsen, bloemen en anderen spullen waarmee Lucas herdacht wordt. De 20-jarige Cornelissen stond bekend om zijn droge en humoristische filmpjes op TikTok, vooral populair onder jongeren. Op dit sociale medium had hij meer dan 154.000 volgers. Ook op Instagram had hij ruim 36.000 volgers. Op de plek waar Cornelissen De Dommel inreed, kwamen de ochtend na het ongeluk mensen samen. De zaterdag erna werd de Vlijmenaar herdacht door veel jongeren. Met kaarsen werden de letters van Lucas' naam gevormd.

De trap richting de Dommel waar tiktokker Lucas om het leven kwam (foto: DTV Nieuws).

De gemeente is momenteel bezig met de herinrichting van het Wilhelminaplein waar het ongeluk gebeurde. Daarbij wordt meteen de situatie bij de noodlottige trap aangepast Bovenaan de trap komt een fietssluis waardoor je niet meer zomaar van de trap af kan rijden. Om te voorkomen dat mensen langs de trap van de kade af rijden, wordt er een beukenhaag geplaatst. Op die manier moeten ongelukken zoals in mei worden voorkomen. In de video hieronder zie je hoe Lucas herdacht werd in mei: