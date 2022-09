Vluchtelingen op azc Budel begrijpen de demonstratie voor hun deur wel

Ali is naar eigen zeggen een politiek vluchteling uit Turkije. "Een academicus die verbannen is." Met zijn gezin op de vlucht voor president Erdogan. Het spandoek zaterdag bij de ingang van het azc in Budel heeft hij niet gezien, maar hij snapt de gevoelens van de demonstranten wel. "Daarom is een open dag zoals vandaag ook goed. Dat mensen hier kunnen komen en kennis kunnen maken met ons."

Een groepje van 30 tot 50 demonstranten stonden zaterdagochtend voor de poort van het azc in Budel. Een snelle sluiting van het azc is hun doel. Ze zijn de overlast van asielzoekers in het dorp zat. Zaterdagochtend waren er weer diefstallen in de supermarkt, zeggen ze. Ali heeft begrip voor de demonstratie. "Ik weet dat er diefstallen en inbraken zijn. Wij hebben er hier op het azc zelf ook last van. Maar het is maar een kleine groep. Je moet de problemen niet generaliseren."

Ali wil liever niet met zijn volledige naam op de website. "Voor mij zal het geen gevolgen hebben, maar mijn familie woont nog in Turkije." De angst voor de lange arm zit er goed in bij Ali en zijn vrouw, terwijl ze samen hapjes uitdelen aan de bezoekers van de open dag. "Alle bewoners zitten hier met een goede reden, ze zijn op de vlucht voor oorlog of dictatuur."