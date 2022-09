Demonstratie tijdens open dag van azc in Budel rustig verlopen

De open dag van het azc in Budel is zaterdag door een groepje mensen aangegrepen om te demonstreren tegen het asielzoekerscentrum. De demonstranten, zo'n vijftig, willen dat het asielzoekerscentrum zo snel mogelijk dichtgaat. Ze zijn de overlast van een bepaalde groep azc-bewoners beu. Rond twee uur in de middag zijn de meeste betogers weer naar huis.

Staatssecretaris Eric van der Burg wil graag dat het asielzoekerscentrum ook na 2024 openblijft en is regelmatig in de gemeente Budel te vinden. Maar een deel van de inwoners en de meerderheid van de gemeenteraad wil dat het centrum sluit.

De opkomst valt Richard Verbakel uit Maarheeze deze zaterdag wat tegen. "Ik had op meer gehoopt. Het druilerige weer heeft vast niet geholpen, maar ik hoop dat de boodschap toch overkomt. Wij zijn de dagelijkse overlast van diefstal van fietsen, uit winkels en de agressie meer dan zat. "

"We voelen ons niet gehoord", gaat organisator Verbakel verder. "Er verandert niks. Het is wachten totdat inwoners van Budel en Maarheeze voor eigen rechter gaan spelen. Dat gebeurde laatst al toen fietsendieven afkomstig van het AZC op heterdaad werden betrapt. Ik voorspel dat dit vaker gaat gebeuren."

'Veiligelanders'

Een aantal mensen wil wel asielzoekers opvangen, maar niet op de manier waarop het nu in Budel gebeurt. "Echte vluchtelingen zijn welkom", zegt Harm van Leuken van de groep demonstranten. "Maar na tien jaar azc is het genoeg geweest." De gemeenteraad nam eerder dit jaar een voorstel aan dat het asielzoekerscentrum dicht moet in 2024.

In het asielzoekerscentrum wonen 1500 mensen. Een groep van honderd tot 150 mensen veroorzaakt overlast. Zij komen voornamelijk uit veilige landen in Noord-Afrika zoals Marokko, Algerije en Tunesië. Het dorp Maarheeze heeft al jaren last van deze 'veiligelanders'. Sommige bewoners voelen zich niet veilig op straat en bij het station in Maarheeze. Het azc kwam eerder dit jaar al negatief in het nieuws vanwege een aantal steekpartijen.

Organisator Richard Verbakel kent de cijfers en dat een kleine groep het verpest voor de meeste andere bewoners van het AZC. "Ik betwijfel of het maar 150 raddraaiers zijn. Gevoelsmatig zijn het er veel meer. Frustrerend is ook te zien dat als ze opgepakt worden vaak dezelfde dag weer vrij rondlopen."

Overlastgevers

Alle azc's in Nederland houden zaterdag open dag om meer begrip te kweken bij de omwonenden. De mensen die in het azc in Budel werken, willen graag dat het centrum open blijft. Zij vinden het jammer dat de asielzoekers die er wonen de dupe worden van een kleinere groep overlastgevers. Ook vinden ze dat de veiligheidssituatie beter onder controle is dankzij extra bewaking en camera's.

Bert Scholtes is omgevingsmanager van het AZC in Budel en heeft begrip voor de demonstranten voor de deur. "Ieder is vrij om te demonstreren en mag dat doen. Er zijn mensen die zich serieus zorgen maken over veiligheid en dat is een punt."

Het azc krijgt binnenkort een grote opknapbeurt. Zo worden de entree en woongebouwen opgeknapt. Klemmende kozijnen en gaten in de vloer worden aangepakt. Sommige politici en inwoners van Cranendonck vrezen dat deze opknapbeurt ertoe leidt dat de landelijke overheid de gemeenteraad passeert en dat het asielzoekerscentrum gedwongen open moet blijven.

