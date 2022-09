Duitse jongen (17) gebeten door jachtluipaard in de Beekse Bergen

Een Duitse jongen (17) is maandagochtend gegrepen en gebeten door een jachtluipaard in Safaripark Beekse Bergen. Hij heeft verwondingen aan zijn arm en hoofd. De jongen was stiekem met twee klasgenoten van de wandelroute gegaan en via een pad voor medewerkers in het verblijf van de katachtigen terechtgekomen. Normaal rijden hier alleen auto's of bussen.

Bij het zien van de snelste jachtdieren ter wereld begon het drietal direct te rennen. De 17-jarige jongen werd door een van de cheeta's in zijn arm gegrepen. Hij kwam daarbij ten val en werd daarna gebeten bovenop zijn hoofd. Een dierenverzorgster kon ingrijpen en heeft de jongen meegenomen naar een veilige plek. Hij was aanspreekbaar en is met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en opgehaald door zijn ouders. De klasgenoten raakten niet gewond.

Nazorg

De Duitse klas had een schoolreisje. De drie jongeren hebben honderden meters over een onverhard pad voor medewerkers gelopen voordat ze bij de jachtluipaarden kwamen, zegt een woordvoerder van het park. "Ze zijn een zes meter breed wildrooster overgestoken, waar alleen auto's over mogen en waar stroom op staat. Ze hebben ook meerdere borden genegeerd en liepen alleen door ons park, zonder begeleiding. Het was duidelijk dat ze daar niet mochten komen."

Voor de dierenverzorgster en de getuigen is nazorg geregeld, zegt het park. "We gaan intern onderzoeken of we nog meer maatregelen moeten nemen om dit in de toekomst te voorkomen, waarbij ons uitgangspunt blijft dat mensen zich wel aan de regels dienen te houden. Onze eerste zorg is nu gericht op het slachtoffer, de dierenverzorgster en de getuigen", meldt Beekse Bergen in een verklaring.

Bijna raak in 2018

Overigens is het eerder al eens bijna misgegaan in het jachtluipaardenverblijf. In 2018 doken er schokkende beelden op van een Frans gezin dat in Safaripark Beekse Bergen tot twee keer toe uit de auto stapte om wilde dieren te filmen. Het gezin werd ondertussen duidelijk beslopen door jachtluipaarden. Het liep toen op het nippertje goed af voor de familie.

In 2019 ging het ook bijna mis. Een auto met een Duits kenteken kwam toen in het Cheeta-verblijf met open ramen en dak aangereden, parkeerde en vervolgens stapten de passagiers uit. Er raakte toen niemand gewond.