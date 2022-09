Zwaarste criminelen in de EBI in Vught mogen nog minder

Er komen extra maatregelen tegen de zwaarste criminelen die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zitten. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft dit aangekondigd. Hij hoopt dat ze binnen drie maanden kunnen worden toegepast.

De zware jongens van wie de activiteiten door Weerwind aan banden worden gelegd, mogen onder meer minder bellen, minder bezoek ontvangen en minder onderling contact hebben. Ook wordt er meegekeken tijdens gesprekken tussen advocaten en deze gedetineerden.

Contacten met de buitenwereld

De minister wil met deze aangescherpte huisregels tegengaan dat deze gedetineerden hun contacten houden met de buitenwereld en zo hun criminele activiteiten blijven voortzetten. Weerwind schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hoe noemt ze 'kopstukken', die een 'onaanvaardbaar maatschappelijk risico' vormen.

In de Kamerbrief staat ook dat de georganiseerde criminaliteit zich steeds vaker richt op de ‘hoeders van de democratische rechtsstaat’, zoals politici, rechters, journalisten, advocaten, politiemensen en officieren van justitie.

Onlangs meldde De Telegraaf dat Ridouan Taghi en Mohammed B. elkaar vanuit de gevangenis brieven schreven. Mogelijk bespraken ze hierin het plegen van een aanslag op premier Mark Rutte en prinses Amalia. Taghi ontkent de beschuldigingen.

'Er is meer nodig'

"Recente ontwikkelingen laten zien dat de huidige wetten en regels tekortschieten en dat er meer nodig is", zo stelt Weerwind. Volgens hem is het ‘kwetsbaar’ dat er nu vaak eerst iets moet gebeuren, voordat maatregelen mogelijk zijn.

De minister liet na de berichtgeving door De Telegraaf al weten dat hij werkt aan aangescherpte wetgeving. Hij zei toen dat ‘geen maatregel geschuwd wordt’ in de bestrijding van georganiseerde misdaad.

