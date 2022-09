Hoofdverdachte in grote witwaszaak zit zestig dagen langer vast

Hoofdverdachte Theo Eggens in het grote witwasonderzoek waarbij ook Jumbo-topman Frits van Eerd betrokken is, blijft zestig dagen langer vastzitten. Dat meldt RTV Drenthe. Eggens uit het Drentse Gasteren blijft voorlopig in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Van Eerd is inmiddels weer op vrije voeten. In totaal zijn er negen verdachten.

Eggens wordt verdacht van betrokkenheid bij diverse constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Zijn advocaat overweegt volgens RTV Drenthe in beroep te gaan tegen de verlenging van de hechtenis.

Het witwassen gebeurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) via onroerendgoedtransacties, autohandel, contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Ook is er mogelijk sprake van btw-fraude in de autohandel.

De Fiod viel twee weken gelden op meerdere plekken in Nederland binnen. Ook bij het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther was een inval. Hij werd opgepakt en is nog verdachte in de zaak.

In totaal werden negen verdachten opgepakt. Het gaat om zeven inwoners uit Drenthe en twee uit Brabant. Die zijn allemaal vrij maar nog wel verdachte.

Hoofdverdachte en Jumbo-topman

Hoofdverdachte Eggens is een bekende in de motorcrosswereld. Hij gaf in het verleden leiding aan een motorcrossteam waarvan Jumbo sponsor was. Hij bracht coureurs die een geldschieter zochten in contact met Frits van Eerd. De topman van Jumbo is groot liefhebber van motorsport.

