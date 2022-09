Raceteam Frits van Eerd trekt zich terug voor belangrijke wedstrijd in VS

Racing Team Nederland doet komend weekend niet mee aan een belangrijke wedstrijd in Atlanta. Frits van Eerd is als autosportliefhebber en directeur van hoofdsponsor Jumbo de drijvende kracht achter het raceteam, waarin hij ook zelf racet. Omdat hij verwikkeld is in een witwasonderzoek skipt het team de laatste race van de IMSA Michelin Endurance Cup.

De Fiod deed twee weken geleden een inval bij Frits van Eerd vanwege het witwasonderzoek. Ook op andere plekken in Nederland werden invallen gedaan. De directeur van Jumbo wordt door justitie gezien als verdachte en zat vijf dagen vast in een politiecel. Van Eerd is inmiddels weer vrij, maar hij besloot vorige week vanwege het onderzoek wel tijdelijk terug te treden als directeur van Jumbo. Ook lijkt hij het racen even op te geven. Met Racing Team Nederland doet Van Eerd mee aan grote endurance races zoals de 24 uur van Le Mans. Persoonlijke situatie

Het team kwam dinsdag met het volgende statement: "In navolging van de beslissing van Frits van Eerd om zich de komende tijd te concentreren op zijn persoonlijke situatie zal Racing Team Nederland niet meedoen aan de IMSA-race dit weekend in Atlanta. Wij begrijpen en respecteren zijn beslissing en garanderen hem onze support." Het raceteam was al in Atlanta voor Petit Le Mans, zoals de wedstrijd heet. Er werd drie weken terug al in Amerika getest met de auto als voorbereiding op de race van dit weekend. Het team komt uit in de zogeheten LMP2-klasse, bestaande uit auto's die zo'n 340 kilometer per uur halen op het circuit. Kampioenschap

De IMSA Michelin Endurance Cup bestaat uit vier langeafstandsraces waaronder de beroemde 24 uur van Daytona. In dat kampioenschap stond Racing Team Nederland tweede met 31 punten. Het maakte daarnaast nog een goede kans om het kampioenschap te winnen, omdat de leider maar vier punten meer heeft.