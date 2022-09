Jumbo kan niet te lang zonder directeur Frits want er is werk aan de winkel

Dat Jumbo het voorlopig zonder zijn directeur en uithangbord Frits van Eerd moet doen, is geen ramp volgens deskundigen. Als het maar tijdelijk is, want ondanks de 'brede en deskundige directie', is er wel een leider nodig die knopen doorhakt. "Je kan niet langer dan een half jaar zonder actieve CEO."

Vorige week gaf Frits van Eerd aan tijdelijk terug te treden als directeur van Jumbo. De topman is verwikkeld in een witwasonderzoek. De politie deed een inval in zijn huis in Heeswijk-Dinther en Van Eerd zat vijf dagen vast in een politiecel. Hij wordt nog altijd als verdachte gezien door justitie. Begin dit jaar heeft Jumbo flink wat veranderingen in de directie doorgevoerd. De structuur van de dagelijkse leiding is veranderd: financieel directeur Ton van Veen en formule directeur Colette Cloosterman-Van Eerd stapten over naar de Raad van Commissarissen. Dat komt nu niet slecht uit volgens deskundigen.

"Ze hebben de taken herverdeeld en de juiste mensen op de juiste plekken gezet voor de toekomst", legt Steven Schuit uit. De emeritus hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit in Breukelen: "Dit huis blijft nog wel even staan zonder Frits van Eerd." Maar de afwezigheid van de directeur en het gezicht van Jumbo kan volgens hem niet 'eindeloos' duren. "Een paar maanden kan prima, maar je hebt een actieve CEO nodig", denkt Schuit. "Als een bedrijf een goede directiesamenstelling heeft, kan je best even iemand missen. Je doet het immers met zijn allen."

Retaildeskundige Paul Moers is het daarmee eens. "Maar de timing van de tijdelijke terugtreding van Frits van Eerd is wel erg ongelukkig voor Jumbo, zeker met alles wat er speelt." Daarmee doelt Moers op onder meer de economie die 'in elkaar plettert' en consumenten die minder te besteden hebben. "De winstgevendheid van Jumbo loopt terug." Volgens Moers spelen er meer uitdagingen voor het concern met het hoofdkantoor in Veghel. "Zo moet het overgenomen HEMA uit het slop worden getrokken. Dat is een kolossale en erg lastige klus in de huidige markt. Verder loopt ook restaurantketen La Place niet lekker."

"Bij schoon blazoen, zie ik hem snel terugkeren."

Beide deskundigen denken dat Frits van Eerd wel degelijk op de achtergrond betrokken blijft bij Jumbo, maar vinden het slim dat hij even in de luwte verkeert. "Of hij snel kan terugkeren hangt van het onderzoek af en de Raad van Commissarissen. Als hij niets heeft misdaan, komt hij weer terug", meent hoogleraar Schuit. Ondanks de uitdagingen die Jumbo heeft, is er volgens Paul Moers op korte termijn geen behoefte aan een andere CEO. "Het is nu echt het schip op koers houden, want grote overnames verwacht ik niet." Volgens Steven Schuit zouden interne ruzies, een overnamebod op Jumbo zelf of andere calamiteiten wel meteen een CEO vereisen, maar is dat nu totaal niet aan de orde.

"Jumbo heeft zelf mensen die tijdelijk op de winkel kunnen passen."