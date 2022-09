Racket Van Rijthoven heeft nieuwe eigenaar: 'Ga er voorzichtig mee spelen'

Het tennisracket waarmee Tim van Rijthoven in juni het Libéma Open in Rosmalen won, krijgt een nieuwe eigenaar. Het is geveild voor het goede doel, de English for Kids Foundation. Ewald Sieben bood 500 euro en kan zijn geluk niet op. "De rest stopte gelukkig op tijd met bieden."

Het racket was woensdagavond een van de vele spullen die werden geveild. Tim van Rijthoven en zijn moeder, Marieke Vermaas, werden een tijdje terug door de organisatie benaderd met de vraag of zijn racket ook geveild mocht worden. "Tim is altijd heel bescheiden. Hij vroeg zich alleen af wie er nou een racket van hem zou willen hebben. Maar het leek Tim wel leuk om te doen, omdat het een goed doel is", vertelt Marieke na de veiling.

Tim was er zelf niet bij, hij zit in het buitenland voor een toernooi. Maar moeder Marieke heeft hem meteen geappt dat zijn racket 500 euro heeft opgebracht. "We hadden allebei geen verwachtingen over hoeveel het zou opbrengen. Alles is mooi meegenomen en dit is een mooi bedrag."