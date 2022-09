'Eerst woonruimte, dan pas studeren', kamergebrek in Brabantse steden

De woningnood onder internationale studenten in Eindhoven is hoog, dat geldt ook voor andere Brabantse steden. Gemeentes zetten in op het bouwen van huizen, tijdelijk wonen in vakantiehuisjes en het bouwen van een eigen campus. Maar ook de boodschap 'eerst woonruimte, dan pas studeren' laat niets te vragen over.

De verantwoordelijkheid voor onderdak ligt bij studenten zelf. Zo klinkt het in alle studentensteden, dus ook in Eindhoven. Toch wil de stad graag studenten uit de hele wereld verwelkomen. “Voor de ontwikkeling van de Brainportregio Eindhoven is talent vanuit binnen- en buitenland essentieel.”

De oplossing zoekt ze onder andere in de bouw van 78 studentenwoningen die dit jaar opgeleverd worden. In november wordt de bouw gestart van 735 studentenwoningen op de campus van de Technische Universiteit. Die huizen moeten in de zomer van 2024 klaar zijn. Ook maakt de gemeente het makkelijker om een kamer te verhuren.

Onderwijsinstellingen in Eindhoven hebben zo’n 200 studenten in beeld die nog woonruimte zoeken, maar mogelijk heeft niet iedereen zich gemeld.

Tilburg

Ook Tilburg heeft een universiteit die de aandacht trekt van internationale studenten. Tilburg University vertelt hen al bij het eerste beetje interesse dat het moeilijk is om een kamer te vinden. Die boodschap verspreidt de universiteit nu al vier jaar.

Er zijn geen concrete cijfers van het aantal studenten dat in Tilburg woonruimte zoekt. De paniek onder internationale studenten lijkt minder groot dan vorig jaar, vertelt Tom Daelman van de gemeente Tilburg. “We denken dat het helpt als ze al vroeg worden gewaarschuwd.” Situaties zoals in Eindhoven hebben zich volgens hem in Tilburg niet voorgedaan.

Tilburg University heeft net als vorig jaar vakantieparken, hostels en hotels benaderd of ze tijdelijk onderdak kunnen bieden. Zo wonen er tot december veertig uitwisselingsstudenten op vakantiepark Beekse Bergen. De gemeente wil er voor 2024 in totaal 1900 extra studentenkamers bij.

Breda

Breda University heeft 7000 studenten. Iets meer dan honderd van hen zoeken nog woonruimte, geeft een woordvoerder aan. De gemeente Breda maakte vorige week drie locaties bekend voor waar vijfhonderd tijdelijke huizen komen. Een deel daarvan is bestemd voor studenten.

De gemeente Breda geeft aan dat ook de bouw van een eigen campus wordt onderzocht. Wat, waar en wanneer is nog niet bekend. Ook het verhuren van kamers door particulieren wordt gemakkelijker gemaakt.

Den Bosch

In Den Bosch valt de woningnood onder internationale studenten mee, blijkt volgens de gemeente uit overleg met opleidingen. Alle internationale studenten in Den Bosch zijn ondergebracht. Wat meetelt is dat de stad geen universiteit heeft en daardoor minder internationale studenten trekt.

