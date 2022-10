Kapsalon beschoten in Bergen op Zoom, gat zo groot als tennisbal in de ruit

Een kapsalon in de Kastanjelaan in Bergen op Zoom is vrijdagnacht beschoten. In de ruit van de zaak zit een gat zo groot als een tennisbal. In de zaak werd een kogelpunt ontdekt. Op straat lag een huls.

Rond kwart over een werd de politie gewaarschuwd dat er geschoten was in de Kastanjelaan. Toen werden geen hulzen of kogelinslagen aangetroffen.

Eerst geen kogelhulzen en inslagen, later wel

Rond twee uur kwam bij de meldkamer een tweede melding binnen van iemand die in de Kastanjelaan vier klappen hoorde. Toen de agenten daar weer aankwamen, zagen ze de kogelinslag in de ruit van de kapperszaak. In de zaak werd een deel van een kogel gevonden. Op straat lag een huls.

Er is een buurtonderzoek ingesteld.

Jaar geleden ook al raak

Een jaar geleden was het ook al raak in deze buurt. Toen werd een Audi doorzeefd en werd een 55-jarige man werd neergeschoten op de Wouwsestraatweg, vlakbij de Kastanjelaan. Hij zou in het hoofd zijn geraakt en overleed later in het ziekenhuis.

Deze schietpartij vond plaats vlakbij theehuis De Theepot. De burgemeester sloot dit theehuis - dat volgens buurtbewoners een 'drugshuis' zou zijn - vervolgens 'op grond van politie-informatie en vanwege de verstoring van de openbare orde en veiligheid'.

Eerder die avond werd er ook geschoten op de Jan Dercksstraat, zo'n anderhalve kilometer verderop.

