Weer hommeles in wijk Bergen op Zoom: 'Het is hier niet echt lekker wonen'

De bewoners van het huis pal achter kapsalon 'Cuts by Turner' in Bergen op Zoom zijn zich rot geschrokken na de beschieting die daar zaterdagnacht plaatsvond. "Mijn kinderen slapen daarboven", vertelt de moeder van het gezin terwijl ze wijst naar het raam vlak boven de beschoten ruit van de kapsalon.

Meerdere bewoners van de Kastanjelaan hoorden 's nachts de harde knal. "Ik dacht eerst aan een ongeluk", vertelt een van de buurtbewoners zaterdagochtend. "Toen ik naar buiten keek, zag ik allemaal politie." Bij daglicht bleek wat er daadwerkelijk was gebeurd. De ruit van de kapperszaak was beschoten. In het glas zat een flink gat, zo groot als een tennisbal.

Het is niet de eerste keer dat er commotie is in deze buurt. Een jaar geleden werd hier ook al geschoten, toen aan de Jan Dercksstraat en de Wouwsestraatweg. Bij die laatste schietpartij kwam een man om het leven. Begin dit jaar vond er een steekpartij plaats op de Plataanstraat en deze week crashte een 15-jarige drugsdealer met de auto waarin hij reed tegen een huis in dezelfde straat.

Een vrouw die een straat verderop woont, hoorde zaterdagochtend tijdens het winkelen pas van de beschieting. "Een vrouwtje dat ik daar tegenkwam, vertelde me dat er weer geschoten was bij ons in de straat. Ik had dat niet meegekregen. Toen ik terugkwam uit de stad dacht ik: weet je wat, ik rijd er even langs. Ik zag dat kogelgat in het raam rechts naast de deur, ver bovenin. Ik ben vervolgens bij wat buurtbewoners daar gaan staan."

Ze noemt wat er gebeurd is te bizar voor worden. "Het is hier niet echt lekker wonen. Als ik 's avonds laat thuiskom of 's ochtends vroeg weg moet, vind ik dat niet fijn.. Maar waar moeten we in deze tijd dan naartoe? Met de huidige huizenprijzen?"