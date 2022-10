112-nieuws: schaap in politieauto • cabrio vliegt in brand

19.52

Een 49-jarige man uit Numansdorp is maandagmiddag in Eindhoven betrapt met 750 liter rode diesel in zijn bestelauto. Die heeft hij in België gekocht en dat is verboden. Ook overtrad hij meerdere regels die horen bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Hier krijgt de man boetes voor. De bestuurder werd aan de kant van de weg gezet, omdat hij zijn telefoon vast had. Ook hiervoor ontvangt hij binnenkort een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau.