112-nieuws: vrouw gewond in Oss • fietsster meldt zich na aanrijding

09.01

Een vrouw is maandagochtend gewond geraakt in de Raadhuislaan in Oss. Daar werd een ongeluk gemeld. Een 112-correspondent heeft geen idee wat er precies is gebeurd. De vrouw is opgevangen door ambulancepersoneel. Ook de politie was aanwezig. Andere hulpverleners zijn volgens een 112-correspondent in het gemeentehuis.