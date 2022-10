Buren niet verrast door grote brand in huis Vught: 'Ze verzamelde alles'

De buren van het huis aan de Taalstraat in Vught waar maandagochtend brand uitbrak, waarschuwden de gemeente eerder over brandgevaar. Volgens buurtbewoners had de 82-jarige bewoonster last van verzamelwoede. "Ze verzamelde alles wat ze maar kon vinden uit de afvalbak. Het was geen verrassing dat daar een keer brand uit zou breken."

UPDATE: Dode vrouw gevonden in uitgebrand huis in Vught Vermoed wordt dat de vrouw in het huis was toen de brand uitbrak en dus vreest de politie het ergste. De hulpdiensten hebben haar nog niet gevonden. Het huis is te instabiel, waardoor de brandweer niet naar binnen kan. Maar een politiewoordvoerder zei maandagmorgen geen aanwijzingen te hebben dat de vrouw ergens zou zijn.. Buurman Jo van Gelder (61) moest in alle vroegte zijn huis uit. “Naar buiten, zo werd er geroepen. Ook werd er getoeterd. Dus we hebben meteen de hond gepakt en zijn naar buiten gerend.” Hij mag sinds vijf uur maandagochtend zijn huis niet in en is opgevangen door buurtbewoners. “Ze was een kluizenaar”, zo beschrijft Jo de buurvrouw. "We hebben vaak gewaarschuwd bij de gemeente.” Volgens hem is er eerder een gaslek geweest in het huis.

Buurtbewoner Niels van der Bijl werd wakker van sirenes. “Vanuit mijn slaapkamerraam zag ik de uitslaande brand. Heel zielig voor zo’n oud mevrouwtje.” Volgens hem was de vrouw een bekende in de buurt. “We zagen haar op de meest gekke tijden buiten lopen. Ze was vrij alleen. Het is heel zielig.” Volgens hem heeft de vrouw twee kinderen, die ook in Vught wonen.

De enorme vlammenzee bij het huis in Vught (foto: Bart Meesters).

“Ik ben ontzettend geschrokken”, zegt Els Simon. “Dit is heel erg sneu, voor die oude vrouw. Het was een bijzonder vrouwtje, dat erg op zichzelf was. Ze had weinig contact met de buurt.” Ze was altijd te zien in de buurt, weet Simon. “Ze liep altijd buiten met een vegertje, altijd aan het poetsen.”

“Het pand was niet meer te redden. De vlammen kwamen er bovenuit, zeker aan de achterkant. Het zag er heftig uit”, vertelt Eline Bijveld. “Het is heel zonde voor haarzelf, het huis en de buren. Dit had niet zo mogen gebeuren.” Wim den Brok woont met twee kinderen en z'n vrouw naast het huis: “Ik heb mijn kinderen gepakt en ben meteen naar buiten gegaan. Dat is wat alle ouders zouden doen. Wij hebben vanuit de brandgang op haar raam geklopt. Ik riep haar naam, maar hoorde niks."

"Daarna ben ik door de politie weggetrokken. De vlammen kwamen al uit het raam." Hij zegt al tien jaar melding bij onder andere de gemeente en GGD te hebben gedaan. “Regels zijn hier belangrijker geweest dan mensenlevens.” De vrouw is bekend bij de gemeente, zo laat een woordvoerder van de gemeente Vught weten. "We hebben binnen de mogelijkheden van hulpverlening alles gedaan wat we konden." Wat voor hulpverlening dat is geweest, kan de woordvoerder vanwege privacy-redenen niet zeggen

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.