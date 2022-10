Ontvoerd jongetje na half jaar teruggevonden, 2 jaar cel voor vader

Een vader die zijn zoontje in 2018 in Eindhoven ontvoerde en meenam naar Spanje, is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel. Ook mag hij vijf jaar lang geen contact opnemen met de moeder van zijn kind.

Daarnaast moet de man een schadevergoeding betalen van 2500 euro. Mocht hij in zijn proeftijd opnieuw de fout ingaan, dan krijgt hij een jaar extra celstraf.

De neef van de vader, die het kind meenam vanuit een huis aan de Kruisstraat in Eindhoven en hem in een auto zette, kreeg in hoger beroep negen maanden gevangenisstraf.

Geen voogdij

De vader hoopte de voogdij over het kind te krijgen nadat de moeder in 2012 een steekbeweging met een mes had gemaakt in zijn richting. Ze werd in 2018 veroordeeld, maar hij kreeg de voogdij niet. Het jongetje werd uit huis geplaatst.

Hij nam zijn zoon daarom zonder toestemming mee naar Spanje. Het jongetje werd na zeven maanden gevonden in een huis in Barcelona. Hij werd bevrijd en herenigd met zijn moeder.

Zeven maanden geen contact

De moeder, vrienden en familie hadden zeven maanden lang geen contact kunnen krijgen met het jongetje.

Tijdens het verblijf in het buitenland ging het jongetje niet naar school. Hij bevond zich in een vreemde omgeving waar hij de taal niet sprak en hij had weinig contact met leeftijdsgenootjes.

In het huis waar de politie het jongetje vond, was ook de neef aanwezig. Hij werd aangehouden. De vader werd toen niet gevonden. In april vorig jaar dook hij op in een vakantiepark in Oosterhout. Daar kon de man worden gearresteerd.

LEES OOK: Vader die zoontje ontvoerde na drie jaar opgepakt op vakantiepark

Jongen (8) ontvoerd in Eindhoven, na ruim half jaar teruggevonden in Barcelona