Huis van buurman onbewoonbaar na fatale brand Vught: 'Afschuwelijk'

Een lekkend dak, enorme stank en geen stroom: het huis van Wim den Brok in Vught is onbewoonbaar. Zeker twee maanden moeten hij en zijn gezin ergens anders gaan wonen, zo schat hij. Wim woont naast het afgebrande huis in de Taalstraat waar maandag een 82-jarige vrouw om het leven kwam.

“Hier lagen we te slapen”, wijst Wim aan. Nog geen meter van zijn bed zijn zwartgeblakerde balken te zien. Via een gat in het dak kun je vanuit zijn slaapkamer naar buiten kijken. “Alles wordt nu provisorisch dichtgetimmerd. We hebben geluk dat het droog is, anders regent het binnen”, zegt Wim, die het nog nauwelijks kan bevatten. Timmerlui lopen af en aan in zijn woning.

De buurman staat in actiemodus, gewapend met een powerbank en een telefoon die overuren draait. “Het moet geen zielig verhaal worden”, vindt Wim, die zijn eigen leed niet voorop wil stellen. Toch wil hij wel zijn verhaal doen. De opsomming van schade is flink: de dakkapel en ramen zijn ingebrand, meubels zijn zwart en zowel boven als beneden is enorme rook- en waterschade. “Het water is door het plafond naar beneden gekomen.”

“Roet is zeer agressief voor je longen, merken we. Je kunt hier niet met een gezin wonen. Alles is heel vies en stinkt." Hij woont samen met zijn vrouw en twee kinderen (12 en 14) aan de Taalstraat. “Nu is het tijd voor een noodscenario. Voor vannacht hebben we wat gevonden. We zoeken nu een huurwoning voor morgen en verder, dat gaat goed."