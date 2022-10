Na slepende bestuurscrisis heeft Waalre nieuwe burgemeester

Marcel Oosterveer is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Waalre. Dat werd dinsdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering bekendgemaakt. Oosterveer was jarenlang wethouder in Eindhoven. Hij volgt waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer op, die na een bestuurscrisis werd aangesteld om de orde te herstellen

De bestuurscrisis in 2020 had meerdere oorzaken, zo concludeerde de waarnemend burgemeester na onderzoek. Zo kon zijn voorganger, Jan Brenninkmeijer, niet goed overweg met zijn gemeentesecretaris. En het boterde ook niet tussen de burgemeester en de wethouders. Maar wat daar de reden van was, is nooit duidelijk geworden.

Met Marcel Oosterveer heeft Waalre dus een nieuwe bestuurder. Hij was ondernemer en als politicus bovendien jarenlang actief als Statenlid in Brabant en gemeenteraadslid in Eindhoven. Daarbij was hij ook fractievoorzitter van de VVD. Vervolgens werd hij wethouder van Financiën in Eindhoven. In de laatste periode van zijn wethouderschap werd hij getroffen door een oogziekte. Dat leidde ertoe dat hij grotendeels blind is geworden.

In april begon de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. Daarbij werd een voorkeur uitgesproken voor een vrouw. Achttien kandidaten solliciteerden op de functie, onder wie vijf vrouwen.

