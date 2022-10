Waardering én kritiek op rapport van Remkes: 'Er blijft een hoop onzeker'

Complimenten, maar ook punten van kritiek. Het woensdag gepresenteerde rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes is met wisselende reacties ontvangen. "Voor de meeste partijen zit er zuur en zoet in."

Die laatste woorden zijn van gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen. "Ik denk dat Remkes goed geluisterd heeft en dat het inhoudelijk een gebalanceerd verhaal is. Nu is de vraag wat het vervolg is. Het kabinet is aan zet."

Wat betreft het advies van Remkes om binnen een jaar het aantal grote stikstofuitstoters met zeker 500 te verminderen, ziet Ronnes kansen. "We hebben in Brabant al genoeg boeren gesproken die willen stoppen, willen verplaatsen of hun bedrijfsvoering willen veranderen."