Colombiaanse cokeboeren willen graag naar hun familie, proces valt ze zwaar

Tien Colombianen verwerkten cocaïne in een loods tussen Kruisland en Steenbergen. Ze sliepen tussen de gevaarlijke stoffen in tentjes en een pipowagen. Hun proces is begonnen maar dat kost tijd, vanwege de taal en omdat ze met zo veel zijn. De mannen valt het zwaar. Ze missen hun gezin en kinderen. Eentje heeft lepra en hij wil graag iets tegen de pijn.

In het beklaagdenbankje zaten sommige verdachten donderdag in winterjassen. Een van hen droeg wollen handschoenen. Ze leken het koud te hebben, de Colombianen. Ver weg van huis en onbegrepen. Weinigen achter de muren van de gevangenis spreken hun taal.

Spaans

Ze moesten het donderdag vooral hebben van twee tolken Spaans in de zaal. Die vertaalden alles wat er gezegd werd in hun microfoon. De verdachten kregen van de parketpolitie een koptelefoontje met ontvangertje om hun moedertaal op te vangen en zo te snappen wat er gebeurde.

De mannen waren aangevoerd met busjes uit gevangenissen in hele land: van Middelburg tot aan Roermond en van Alphen, Krimpen en Rotterdam tot aan Vught. Een paar verdachten bleven liever in cel en verschenen niet in de zaal.

Lepra

"Todos setiender?", vertaalde een van de tolken. Alles werkt, knikten de verdachten Jose, Milton, William en Eric rustig en beleefd. Jose is de oudste. 67 jaar geleden geboren in het binnenland van Colombia, tussen Bogota en Cali. Jose was anderhalve dag in het lab, naar eigen zeggen. Daarna hoorde iedereen hem zeggen 'fabricacion de cocaina'. Direct vertaalt met: "Ik maakte geen coke. Ik was daar alleen om te koken."

Na deze vier volgde nog een groep met hun advocaten. Diego, Edison, Mario, Jorge, Luis en Jesus. Voor Luis werd extra aandacht gevraagd omdat hij lijdt aan lepra. De pijn neemt toe. "Hij heeft behandeling nodig", zei zijn advocaat. De officier beloofde dat hij het opnieuw aan zal kaarten bij de gevangenis.

'Uitbuiting'

Van negen van de tien Colombianen is DNA gevonden in de loods. Hun advocaten bleven volhouden dat ze gedwongen werden daar te werken: uitbuiting dus. Maar daar was de officier het niet mee eens. "De heren zaten helemaal niet opgesloten. Ze konden weg."

De officier rekent ze allemaal hetzelfde aan. Ze waren als enige binnen en wisten wat ze daar deden. "Een cocaïnewasserij is de heilige plek, het altaar van de organisatie. Dat is een plek die je geheim houdt." Om daar later aan toe te voegen: "De slaapmogelijkheden waren niet bedoeld om als toerist Steenbergen te gaan bekijken."

Zeeuws lab

De officier had nog een klein nieuwtje: van een van de mannen is eerder DNA gevonden: in een drugslab net over de provinciegrens in Oud-Vossemeer, in 2019.

Belangrijke delen van het dossier, met de codenaam Koraalbaars, worden intussen in het Spaans vertaald. De rechtbank worstelt nog wel met de eigen agenda. Er zijn in januari twee dagen gepland voor het hele proces en dat is behoorlijk krap voor de berechting van tien mensen.

Busje in

De mannen hadden op de zitting nog wel een verzoek: ze willen graag naar de familie. Milton vroeg of hij kerstmis thuis kon vieren. Later op de dag wees de rechtbank dat verzoek af. Allemaal blijven ze in voorarrest, mede vanwege vluchtgevaar. En zo verlieten ze weer in arrestantenbusjes de rechtbank, zoals ze gekomen waren, terug naar hun cel. Na een tussentijdse zitting van zowat een dag.

LEES OOK: Colombianen sliepen tussen drugs en zwavelzuur in cokelab Steenbergen