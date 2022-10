Kapperszaak van Anouar beschoten: ‘Ik ben geen dader, maar slachtoffer’

Een gat ter grootte van een tennisbal in de ruit. Dat was de schade aan het raam van kapperszaak Cuts by Turner in Bergen op Zoom na de schietpartij van afgelopen weekend. Eigenaar Anouar Bouyaouzan voelt zich sindsdien behandeld als dader en daar is hij wel klaar mee.

De kogel zorgde afgelopen zaterdag in alle vroegte voor een enorme ravage in de kapperszaak aan de Kastanjelaan. “Overal lagen glasscherven en splinters”, vertelt Anouar nog altijd geschrokken. “Ik dacht eerst dat er een steen door de ruit was gegaan. Pas de volgende dag hoorde ik via de krant dat het om een kogel ging.” In de media werd de aanslag in verband gebracht met drugshandel. Iets wat de jonge kapper uit de wereld wil helpen. “Daar heb ik absoluut niks mee te maken.”

“Ik ben een pechvogel.”

Waarom die kogel dan in zijn zaak terechtkwam, is nog niet bekend. Volgens Anouar vertelde een rechercheur hem dat het om pure pech gaat. Er werd geschoten vanuit de Papaverstraat en de kogel ging dwars door een auto en belandde zo uiteindelijk in zijn winkelruit. “Ik ben een pechvogel.” Een woordvoerder van de politie laat weten dat het inderdaad een van de scenario’s is waar rekening mee wordt gehouden. “Maar we zijn nog volop bezig met ons onderzoek.”