De Bevers grijpen naast Televizier-Ring, Frank Lammers is beste acteur

Het is John de Bever en zijn man Kees niet gelukt om met het tv-programma 'De Bevers' de Gouden Televizier-Ring te winnen. De realityshow van de zanger uit Berlicum behoorde tot de laatste drie kanshebbers, samen met 'Even tot hier' (BNNVARA) en 'Het jachtseizoen' (SBS6).

De winnaar was 'Even tot Hier'. Dat programma dat wordt gemaakt door de cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe kreeg zeventig procent van de stemmen.

Tatoeage

Het Omroep Brabant-radioprogramma 'WAKKER!' startte een campagne om de show van 'huisvriend' John de Bever aan de Televizier-Ring te helpen. De zanger beloofde bij winst een tatoeage met de naam van het radioprogramma op zijn lichaam te laten zetten. Evenals een tatoeage van tv-persoonlijkheid Johan Derksen, een andere vriend die hem steunde.

Op de nominatie van De Bevers en het Jachtseizoen kwam ook veel kritiek. Critici wezen erop dat het hier niet ging om grote kijkcijferhits en dat deze programma's genomineerd vanwege hun grote online-achterban.

Hoofdredacteur Jeroen de Goeij van de Televizier-gids, die het gala organiseert, zei eerder dat een dergelijk geluid vaker te horen is. "Maar het is en blijft de prijs van het publiek. De connectie die een programma met het publiek weet te maken, is ook onderdeel van de waardering. En ook dit onderdeel hoort bij televisie maken."

Frank Lammers

Toch was er een moment van Brabants glorie. Frank Lammers, bekend van Undercover, was genomineerd voor de titel beste acteur en werd verkozen boven Angela Schijf en Tygo Gernandt.

Frank was vanwege opnames niet live in de zaal aanwezig maar gaf via een livestream alsnog een reactie. Hij bedankte zijn vader en zette de protesterende Iraanse vrouwen en de boeren in het zonnetje. "Leve de Iraanse vrouwen en de boeren!" Ook maakte hij van het moment gebruik om en passant nog even een vriendin te zoeken voor zijn zoon.