De F-35 scheert over Rons tuincentrum: 'De herrie gaat over het randje'

Ron Zwanenburg heeft al jaren een tuincentrum bijna tegen vliegbasis Volkel. Hij merkt dat de F-35 veel meer geluid maakt dan de oude F-16. Toch is hij de vliegtuigen gewend en weet hij er omheen te leven.

Ron is de vliegbasis al zowat zijn hele leven gewend. En ook zijn klanten weten niet beter dat hij met zijn winkel zo dichtbij zit. “Mijn klanten komen uit de regio. Die weten het. Als er eentje overkomt dan houden we gewoon even stil”, vertelt hij. “Als het er een paar tegelijk zijn, is het wel vervelender. Dan zeggen we even ‘wat maken die dingen toch een herrie’ en gaan weer over tot de orde van de dag.”

Maar toch, die F-35 maakt veel meer geluid dan de F-16. “Het geluid is veel intenser”, legt Ron uit. “We zijn natuurlijk al het nodige gewend hier. Maar het is behoorlijk zwaar, heftig zelfs. Het duurt ook veel langer voor het geluid weg is. Het gaat van 100 naar 105 decibel. Ja, die 5 decibel is wel extra. Want het zat qua geluid al tegen het randje van wat mensen kunnen behappen. Nu gaan we er overheen.”