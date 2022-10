Aantal klachten over Vliegbasis Volkel loopt op: wat gebeurt ermee?

Zo'n tien keer per dag wordt er de afgelopen drie maanden gemiddeld genomen geklaagd over geluidsoverlast rondom Vliegbasis Volkel. Toeval of niet, dat is sinds de komst van de F-35's eind juni, een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar wat doet Defensie met al die klachten? En heeft al dat klagen wel nut?

De klachtenregen heeft waarschijnlijk alles te maken met de komst van zeven nieuwe gevechtsvliegtuigen die sinds eind juni gestationeerd staan op de vliegbasis. Vanaf het moment dat er gevlogen wordt met de F-35's is het aantal klachten fors gestegen. En er komen nog meer toestellen bij. "De F-35 maakt meer geluid. Dat weten we en dat zien we nu dus ook terug in het aantal klachten", vertelt woordvoerder André Bongers van de vliegbasis. "Maar er vindt nu ook na een paar maanden met relatief weinig klachten door de oorlog in Oekraïne, toen F16's door de NAVO werden ingezet om langs de grensgebieden te vliegen, een soort van explosie aan klachten plaats.”

"We zien de klachten die we krijgen als een soort thermometer."

Bongers zegt er wel wat mee te kunnen. "De klachten die wij krijgen, zien we als een soort thermometer. We nemen elke klacht serieus. Het geeft richting: hebben mensen last van wat wij doen?" Toch geeft hij ook eerlijk toe: "We kunnen uiteraard niet zomaar stoppen met vliegen." Heeft het wel nut om te klagen? De Defensiewoordvoerder meent van wel. "Met klagen geef je iets aan. Als we het niet weten, kunnen we er ook niets aan doen." In Friesland, waar al langer wordt gevlogen met de nieuwe gevechtsvliegtuigen, loopt inmiddels een proef hoe Defensie de geluidsoverlast kan beperken. Alle klachten worden opgeslagen, doorgestuurd naar het ministerie van Defensie, en elk halfjaar besproken binnen het COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieu), een overlegcommissie met belanghebbenden, onder hen ook bewoners.

"Veelklagers krijgen geen reactie meer van ons."

Klagers krijgen volgens Bongers altijd een reactie: "Bij een klacht over een reguliere vluchtbeweging krijgen mensen een standaard reactie. Als het gaat om een afwijking, dan krijgen omwonenden persoonlijk via de mail of telefoon te horen wat er mis is gegaan. Behalve bij veelklagers. Daarover is afgesproken dat zij geen reactie meer ontvangen van ons." Volgens Defensie zijn er twee soorten klachten. "Mensen kunnen klagen over een normale vlucht die volgens plan verlopen is, maar ze kunnen ook een klacht indienen over een vliegbeweging die afwijkt van het normale. Bijvoorbeeld een voorzorgslanding, een aanvaring met een vogel of een klein stuurfoutje van de piloot waardoor het vliegtuig net een iets andere lijn vliegt." Vooral de afwijkende vluchten zijn erg interessant voor Defensie, zegt Bongers. "Met behulp van de klachten van omwonenden kunnen we onderzoeken wat er aan de hand is geweest. Als blijkt dat het komt door een fout van de piloot, wordt hij erop aangesproken om te voorkomen dat het nog eens gebeurt." En als Defensie veel klachten binnenkrijgt over een bepaalde vliegbeweging, kan het bijvoorbeeld de vliegplannen of -routes aanpassen. "Als we veel klachten krijgen na een bepaalde oefening, kunnen we er bijvoorbeeld voor kiezen om een bepaald gebied even te ontzien."

"Als er bijvoorbeeld uitvaarten zijn in Volkel, houden we daar rekening mee."